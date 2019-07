Europos vyriausybių vadovai aptaria Vakarų Balkanų problemas

Šeštasis Vakarų Balkanų susitikimas vyksta Lenkijos vakariniame Poznanės mieste. Tarp jo dalyvių turėtų būti Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis (Mateušas Moraveckis), Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovė Theresa May (Tereza Mei), Prancūzijos ministras pirmininkas Edouard'as Philippe'as (Eduaras Filipas), taip pat Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

Susitikimas prasidėjo trečiadienį ekspertų diskusija, per kurią aptarti įvairūs klausimai, tarp jų Vakarų Balkanų valstybių europinės integracijos siekiai.

Šalių kandidačių Juodkalnijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos ir Albanijos bei potencialių kandidačių Bosnijos ir Kosovo, taip pat aštuonių Europos Sąjungos valstybių užsienio, vidaus reikalų bei ekonomikos ministrai siekia garantijų, kad kelias į narystę joms išlieka atviras, kai kuriems Europos lyderiams išreiškus abejonių dėl ES plėtros siekių.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) pirmadienį pakartojo savo nuomonę, kad prieš priimdama naujas nares ES pirmiausia turi susitvarkyti padėtį savo viduje. Jis teigė, kad „nepritars jokiai plėtrai, kol nebus iš esmės įvykdyta institucijų reforma“.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Jacekas Czaputowiczius (Jacekas Čaputovičius) ketvirtadienį susirinkusiems ministrams sakė, kad Vakarų Balkanų šalių priėmimas į ES prisidės prie stabilumo regione didinimo ir ES vertybių plėtros bei sklaidos didesnėje Europos dalyje.

„Be Vakarų Balkanų (šalių) Europa negali būti visiškai vieninga geografiniu ir geopolitiniu požiūriu“, – kalbėjo J. Czaputowiczius.

Ketvirtadienį įvairių Europos šalių užsienio reikalų, ekonomikos ir vidaus reikalų ministrai dalyvavo plenariniuose posėdžiuose. Tą pačią dieną taip pat buvo surengti nevyriausybinių organizacijų veiklai skirtas Pilietinės visuomenės forumas bei verslo forumas, skirtas verslo atstovų kontaktams užmegzti.

Viena įdomiausių ketvirtadienio diskusijų buvo pavadinta „Kelias į ateitį: kaip pasiruošti prekybos, paslaugų ir pramonės revoliucijai“ (Navigating the Future: How to Prepare for the Revolution in Trade, Services and Industry). Joje dalyvavo Lenkijos užsienio reikalų ministras Jacekas Czaputowiczius (Jacekas Čaputovičius) bei verslumo ir technologijų ministrė Jadwiga Emilewicz (Jadvyga Emilevič).

Šeštasis Vakarų Balkanų susitikimas Poznanėje yra dalis vadinamojo Vokietijos inicijuoto vadinamojo Berlyno proceso, skirto skatinti regioninį bendradarbiavimą tarp Vakarų Balkanų šalių, siekiančių narystės Europos Sąjungoje. Šiuo metu Berlyno procesui pirmininkauja Lenkija.

Ankstesni Vakarų Balkanų viršūnių susitikimai vyko Vienoje (2015), Paryžiuje (2016), Italijos mieste Trieste (2017) ir Londone (2018).