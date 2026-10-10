Europiečių susisiekimo prioritetai: automobiliai valdo

Naujausi „Eurostat“ duomenys rodo, kad 2024 m. automobiliams teko 69,2 proc. visų keleivio kilometrų ES. Nors ši dalis per dešimtmetį sumenko 2,9 procentinio punkto, automobiliai tebepirmauja triuškinama persvara.
Transporto žemėlapyje fiksuotas ir savotiškas lūžis: pirmąsyk po dešimties metų traukiniai (7,5 proc.) aplenkė autobusus (7,3 proc.). Be to, pastarąjį dešimtmetį sparčiausiai augo skrydžių dalis – ji šoktelėjo 3,6 procentinio punkto.
Traukinių dalis ūgtelėjo 0,9 procentinio punkto, o jūrų kelionėms teko vos 0,4 proc. Nacionaliniai skirtumai atveria dar ryškesnį vaizdą: Lietuva yra labiausiai nuo automobilių priklausoma šalis visoje ES – automobiliams teko net 83,7 proc. visų keleivio kilometrų.
Už mūsų rikiuojasi Nyderlandai (77 proc.) ir Suomija (75,4 proc.). Pagal aviacijos dalį pirmauja Kroatija – lėktuvams čia teko 45,6 proc. keleivio kilometrų, o traukinių dalis didžiausia buvo Vengrijoje (11,3 proc.) ir Austrijoje (10,4 proc.).
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