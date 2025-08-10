Estijos premjeras: Europos saugumas priklauso nuo Ukrainos saugumo

„Europos saugumas priklauso nuo Ukrainos saugumo. Ukrainiečiai turi turėti teisę atmesti bet kokį taikos pasiūlymą, kuris neužtikrina teisingos ir ilgalaikės taikos. Pagarba teritoriniam vientisumui yra stabilių tarptautinių santykių pagrindas, o sienų keitimas jėga niekada negali būti priimtinas“, – sakė Estijos premjeras.
K. Michalas pokalbio metu pridūrė, kad sankcijos Rusijai negali būti atšauktos tol, kol nebus visiškai atkurtas Ukrainos suverenitetas, agresorius nebus patrauktas atsakomybėn, o karo metu padaryta žala nebus atlyginta.
Kalbėdami apie Ukrainos ateitį, V. Zelenskis ir K. Michalas susitarė, kad Ukraina ir Moldova turi kartu žengti keliu, vedančiu į narystę Europos Sąjungoje (ES).
„Mes aktyviai dirbame, kad nedelsiant atvertume pirmąją ES derybų etapą Ukrainai ir Moldovai, ir esame pasirengę suteikti visapusišką paramą“, – sakė estų premjeras.
ES diplomatijos vadovė: bet koks JAV ir Rusijos susitarimas turi įtraukti Ukrainą ir ES
Europos Sąjungos (ES) vyriausioji diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas) sekmadienį pareiškė, kad bet koks susitarimas tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje, turi įtraukti Kyjivą ir ES.
Kartu ji teigė sieksianti surengti skubų bloko ministrų susitikimą.
„Į bet kokį JAV ir Rusijos susitarimą turi būti įtraukta Ukraina ir ES, nes tai yra Ukrainos ir visos Europos saugumo klausimas“, – sakė K. Kallas.
„Pirmadienį sušauksiu neeilinį ES užsienio reikalų ministrų susitikimą, kuriame aptarsime tolesnius veiksmus“, – teigė ji.