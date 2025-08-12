 Estija stiprina apsaugą pasienio su Rusija punktuose

Estija stiprina apsaugą pasienio su Rusija punktuose

2025-08-12 15:11
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Estija sustiprino apsaugos priemones prie savo rytinės ES išorės sienos su kaimynine Rusija. Pasienio perėjimo punktuose Narvoje, Koiduloje ir Luhamoje įrengti vartai ir kelio užtvarai, kurie esant poreikiui per kelias sekundes galės būti uždaryti, taip sustabdant asmenų ir automobilių judėjimą, pranešė Estijos radijas.

Estija stiprina apsaugą pasienio su Rusija punktuose
Estija stiprina apsaugą pasienio su Rusija punktuose / Scanpix nuotr.

Atitinkami darbai buvo pradėti praėjusį mėnesį ir kainavo iš viso 3,1 mln. eurų. Jau prieš tai kaip barjeras buvo pastatyti betoniniai blokai.

Sprendimas dėl naujų saugumo priemonių buvo priimtas, kai Rusija 2023 m. pabaigoje leido apie 30 dokumentų neturinčių migrantų išvykti į ES ir NATO šalį, kad šie galėtų patekti į ES. Tuo pat metu didesniu mastu panašių incidentų būta ir Suomijos bei Rusijos pasienyje.

„Niekada negalime visiškai atmesti migracijos fronto prie mūsų sienų galimybės“, – sakė Peteris Maranas iš Estijos policijos ir pasienio apsaugos tarnybos. Fizinė infrastruktūra esą padės greitai užkirsi kelią neteisėtam sienos kirtimui.

Šiame straipsnyje:
Estija
sienos apsauga
Rusijos pasienis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų