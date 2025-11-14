Estija ketina privatizuoti „Omniva“ prekės ženklo valdytoją „Eesti Post“

Anot vyriausybės, tuo siekiama sukurti naujas įmonės augimo galimybes bei užtikrinti pašto paslaugų tvarumą.
„Pašto rinka sparčiai keičiasi – laiškų apimtys mažėja, o siuntų verslas auga. Pritraukus privatų kapitalą, galėtume investuoti į naujas technologijas ir gerinti paslaugų kokybę, kad sėkmingai konkuruotume su kitomis siuntų pristatymo įmonėmis tiek vidaus, tiek ir užsienio rinkose“, – sakė regioninių reikalų ir žemės ūkio ministras Hendrikas Johannesas Terrasas.
Jo žodžiais, nepriklausomai nuo to, kas taptų įmonės savininku, valstybė ir toliau bus atsakinga už universaliosios pašto paslaugos teikimą bei jos kokybę.
Vyriausybė planuoja pasitelkusi finansų ir teisės patarėjus parengti „Eesti Post“ analizę ir privatizavimo planą, o dėl galimo privatizavimo eigos ketina apsispręsti 2026 metais.
