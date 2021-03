ES vadovė grasina sugriežtinti vakcinų eksporto apribojimus

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) paskelbė perspėjimą tuo metu, kai Briuselis pristatė planus dėl skiepų pažymėjimų, ieškodamas galimybių sušvelninti kelionių apribojimus, nepaisant kylančios trečiosios pandemijos bangos.

Europos Sąjungoje vakcinavimo kampanija nevyksta taip sklandžiai, kaip tikėtasi, dėl vėluojančių vakcinos dozių pristatymų bei nesklandumų su farmacijos milžine „AstraZeneca“, taip pat dėl nerimo, susijusio su šios bendrovės vakcinos saugumu.

ES jau yra parengusi specialias vakcinų eksporto taisykles, pagal kurias gamintojai, sudarę sutartis dėl tiekimo ES, privalo deklaruoti ketinimus eksportuoti vakcinų dozes už bloko ribų.

Labiausiai ES nerimauja dėl Didžiosios Britanijos, kurioje yra įsikūrusi „AstraZeneca“ ir kurioje vakcinavimo kampanija vyksta žymiai sparčiau nei ES.

Briuselis apkaltino Londoną dėl faktinio eksporto draudimo, skirto padėti greičiau paskiepyti savo šalies gyventojus, nors premjero Boriso Johnsono (Boriso Džonsono) vyriausybė griežtai paneigė tokius kaltinimus.

Visgi U. Von der Leyen trečiadienį teigė, kad ES „vis dar laukia“, kol jos užsakymai „AstraZeneca“ vakcinai bus išpildyti „dviejose gamyklose JK“, nepaisant to, kad į JK iš ES jau importuota 10 mln. kitų gamintojų dozių.

„Tai yra raginimas parodyti, kad vakcinos yra tiekiamos ir iš JK į ES, ir kad yra laikomasi abipusio bendradarbiavimo principų“, – teigė EK vadovė.

„Šimtmečio krizė“

Buvusi Vokietijos gynybos ministrė U. von der Leyen teigė, kad „yra svarstomos visos galimybės“ klausimui išspręsti ir kad padėtis dėl vakcinų bus aptarta ES lyderių derybose kitą savaitę

„Esame šimtmečio krizės akivaizdoje, todėl kol kas nieko neatmetu“, – pažymėjo ji, užsimindama apie įgaliojimų nepaprastosios padėties atveju įgyvendinimą, kaip kad ir per OPEC naftos krizę 8-ajame dešimtmetyje.

Tuo tarpu ES anonsuojami kelionių pasai bus skirti padėti atkurti judėjimo laisvę bloke piliečiams, pasiskiepijusiems nuo koronaviruso.

Tokiame kelionių pase bus užfiksuota asmens vakcinacijos būklė, arba nurodyta, ar asmuo yra persirgęs COVID-19 infekcija, arba nurodytas neigiamas testo rezultatas.

Tai leistų pasiskiepijusiems turistams išvengti apribojimų tuo metu, kai dėl pandemijos antros ir trečios bangos ES vidaus kelionės smarkiai sulėtėjo.

„Šiuo skaitmeniniu sertifikatu mes siekiame padėti valstybėms narėms saugiai, atsakingai ir patikimai atkurti judėjimo laisvę“, – pažymėjo U. von der Leyen.

Visgi šis planas sulaukė didelio daugelio valstybių narių pasipriešinimo.

Labiausiai nerimaujama, kad tie asmenys, kurie dar laukia vakcinacijos, bus diskriminuojami.

Be to, kai kurios valstybės narės baiminasi, kad teisinis leidimų sistemo kūrimo kelias, apimantis ir Europos Parlamento pritarimo gavimą, užtruks per ilgai, o iki vasaros atostogos beliko vos trys mėnesiai.

Visgi EK yra įsitikinusi, kad procesą galima paskubinti ir stengiasi, kad jis būtų baigtas iki birželio mėnesio.