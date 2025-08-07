Zelenskis informavo EK pirmininkę apie savo pokalbį su Trumpu

„Kalbėjausi su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir esu nuoširdžiai dėkingas už jos paramą. Informavau ją apie mūsų pokalbį su prezidentu D. Trumpu ir dabartines diplomatines galimybes. Ukraina siekia tikros ir teisingos šio karo pabaigos, ir mums svarbu, kad visa laisva Europa palaikytų mus šiame kelyje“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Jis padėkojo U. von der Leyen už jos aiškią viziją, kad vieninga Europa turi dalyvauti visuose procesuose, susijusiuose su Ukraina. „Mes jau vedame stojimo derybas, o Ukraina bus Europos Sąjungos dalis“, – nurodė V. Zelenskis.
Kartu jis pažymėjo, kad „ES taip pat atliks svarbų vaidmenį atstatant mūsų šalį po karo, o tai bus vienas iš didžiausių ekonominių projektų visai Europai per kelis dešimtmečius. Todėl Europos balsas bus girdimas diplomatijoje. Ačiū!“
U. von der Leyen savo ruožtu dar kartą patvirtino nepajudinamą ES paramą Ukrainai ir akcentavo nuolatinį jos įsipareigojimą užtikrinti, kad įsivyrautų teisinga ir ilgalaikė taika.
„Kalbėjausi su prezidentu V. Zelenskiu apie pastarųjų dienų įvykius. Aptarėme tolesnius žingsnius link suderėto taikos susitarimo ir būsimos Ukrainos narystės Europos Sąjungoje, taip pat ir jos atstatymo. Europos pozicija yra aiški. Mes visapusiškai remiame Ukrainą. Ir toliau atliksime aktyvų vaidmenį siekdami užtikrinti, kad įsivyrautų teisinga ir ilgalaikė taika“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ji.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, V. Zelenskis rugpjūčio 6 d. telefonu kalbėjosi su D. Trumpu. Šis pokalbis įvyko po D. Trumpo atstovo Steve‘o Witkoffo vizito Maskvoje. Pokalbyje taip pat dalyvavo keli Europos lyderiai.
