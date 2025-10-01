ES ir Trumpas įvedė naujas sankcijas Rusijai

D. Trumpas ilgus mėnesius atidėliojo sankcijų Rusijai įvedimą, tačiau jo kantrybė išblėso po to, kai žlugo naujo aukščiausiojo lygio susitikimo su Vladimiru Putinu Budapešte planai.
„Kiekvieną kartą, kai kalbuosi su Vladimiru, pokalbiai būna geri, o paskui jie niekur nenuveda“, – atsakydamas į naujienų agentūros AFP žurnalisto klausimą Ovaliajame kabinete teigė D. Trumpas.
Tačiau D. Trumpas pridūrė, kad tikisi, jog „didžiulės sankcijos“ Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ bus trumpalaikės.
„Tikimės, kad karas bus išspręstas“, – sakė jis šalia NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte (Marko Riutės).
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) trečiadienį vakare pareiškė, kad Jungtinės Valstijos vis dar nori susitikti su rusais, nepaisant sankcijų.
„Mes visada būsime suinteresuoti bendradarbiauti, jei yra galimybė pasiekti taiką“, – žurnalistams sakė M. Rubio.
Atskirai ES susitarė dėl naujų priemonių, kuriomis siekiama apriboti Maskvos pajamas iš naftos ir dujų dėl karo, pranešė šiuo metu blokui pirmininkaujančios Danijos atstovas spaudai.
Šiuo paketu – 19-uoju nuo rusų invazijos 2022 metais – ES siekia išlaikyti spaudimą Rusijai, atsižvelgiant į silpnėjančias D. Trumpo pastangų susitarti dėl taikos perspektyvas ir Rusijos puolimo eskalavimą.
Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Valstijose pasveikino sankcijas.
„Šis sprendimas visiškai atitinka nuoseklią Ukrainos poziciją, kad taika gali būti pasiekta tik jėga ir darant maksimalų spaudimą agresoriui, naudojant visas turimas tarptautines priemones“, – sakoma ambasadorės Olhos Stefanišynos pareiškime.
Sankcijos buvo paskelbtos netrukus po to, kai per naujausią Rusijos nakties ataką prieš Ukrainą žuvo septyni žmonės, įskaitant du vaikus, ir buvo apšaudytas vaikų darželis.