„Sky News“: tai smūgis į Rusijos karo ekonomikos paširdžius

Jo teigimu, naftos gigantai „Rosneft“ ir „Lukoil“, kuriems buvo įvestos sankcijos, yra „du varikliai, pumpuojantys pinigus į Rusijos karo mašinos gyslomis“.
Pats Vašingtonas šį žingsnį vadina mėginimu „sumažinti Kremliaus gebėjimą gauti pajamų savo karo mašinai“.
„Nafta palaiko Rusijos kraujotaką, o Trumpo Iždo departamentas ėmė ir nutraukė kraujo tekėjimą“, – rašo D. Blevinsas.
„Sky News“ korespondentas atkreipia dėmesį, kad šalutinį šių sankcijų poveikį gali pajusti ir amerikiečiai, tačiau Baltieji rūmai, anot jo, tikisi, jog „geopolitinė nauda galiausiai nusvers vidaus skausmą“.
„Tai yra milžiniškos sankcijos, ir tikiuosi, kad jos netruks ilgai“, – trečiadienį sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Pasak D. Blevinso, Vašingtono poziciją suskubo paremti Europa, įvesdama importo apribojimus ir sugriežtindama laivybos taisykles. JAV prezidentas kitą savaitę taip pat susitinka su Kinijos vadovu Xi Jinpingu prekybos deryboms, kurio taip pat gali būti paprašyta padidinti spaudimą Rusijai.
Pasak „Sky News“ korespondento, JAV prezidento administracija šiomis sankcijomis siekia įspausti Vladimirą Putiną į kampą, tačiau daug erdvės klysti neturi.
„Jei energijos kainos šoktels arba sąjungininkų vienybė susvyruos, D. Trumpas gali atsidurti sunkioje padėtyje“, – perspėja jis.
Kaip ketvirtadienį rašė ELTA, JAV prezidentas D. Trumpas trečiadienį paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, pasiskundęs, kad jo derybos su V. Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo „niekur neveda“.
Europos Sąjunga taip pat priėmė naują sankcijų paketą, kuriuo siekiama spausti Rusiją nutraukti nesiliaujančią, trejus su puse metų trunkančią invaziją į kaimyninę šalį, kuri yra Vašingtono ir Briuselio sąjungininkė.
D. Trumpas kelis mėnesius atidėliojo sankcijas Rusijai, tačiau jo kantrybė trūko po to, kai žlugo planai surengti dar vieną aukščiausiojo lygio susitikimą su V. Putinu Budapešte.