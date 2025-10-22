EP Sacharovo premija skirta įkalintiems Sakartvelo ir Baltarusijos žurnalistams

„Abu yra žurnalistai šiuo metu kalinami dėl sufabrikuotų kaltinimų vien už tai, kad dirbo savo darbą ir pasisakė prieš neteisybę“, – Strasbūre paskelbdama laureatų vardus sakė EP pirmininkė Roberta Metsola.
„Jų drąsa pavertė juos kovos už laisvę ir demokratiją simboliais“, – pažymėjo ji.
50 metų M. Amaglobeli tapo žurnalistų iššūkio tam, kas vadinama judėjimu autoritarizmo Sakartvele link, simboliu.
52 metų A. Poczobutas už grotų atsidūrė dėl kritiškų reportažų, atsisakęs išvykti iš Baltarusijos, kai autoritarinė vyriausybė pradėjo susidorojimą su kitaminčiais, įkalindama šimtus žmonių, o daugumą kritikų priversdama išvykti į užsienį.
„Šie Rūmai palaiko juos ir visus, kas toliau reikalauja laisvės“, – sakė R. Metsola.
Abiejų žurnalistų darbdaviai gyrė sprendimą dėl Sacharovo premijos.
„Tikiuosi, kad šios premijos įteikimas žymės naują pradžią, kad Andrzejus Poczobutas atgaus laisvę“, – naujienų agentūrai AFP sakė Romanas Imielskis (Romanas Imelskis), lenkų dienraščio „Gazeta Wyborcza“, kuriame dirbo A. Poczobutas, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.
„Mzijos Amaghlobeli aukos ir drąsos pripažinimas švenčia viso Sakartvelo žmonių kovą už demokratiją“, – teigė jos darbdaviai, žurnalistei skirtą apdovanojimą pavadinę istoriniu.
1988 metais įsteigta Andrejaus Sacharovo premija yra aukščiausias ES apdovanojimas, skiriamas žmonėms ar organizacijoms, reikšmingai prisidėjusiems prie kovos už žmogaus teises ar demokratiją. Premija pavadinta sovietų disidento vardu ir yra teikiama kasmet.
Pretendentus nominuoja EP politinės grupės ir atskiri europarlamentarai.
50 tūkst. eurų dydžio A. Sacharovo premija bus įteikta per ceremoniją gruodžio 16 dieną.
A. Poczobuto ir M. Amaglobeli kandidatūras rėmė didžiausia EP grupė – konservatyvi Europos liaudies partija (ELP) – ir griežtos dešinės Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (EKR).
M. Amaglobeli per savo nepriklausomas žiniasklaidos priemones skatino tirti viešąsias išlaidas ir piktnaudžiavimą įgaliojimais Sakartvele, kuris kažkada buvo tarp realiausių pretendentų į ES nares.
Nors kartvelų ir tarptautinės teisių gynimo grupės ragino ją paleisti, rugpjūtį teismas skyrė jai dvejų metų laisvės atėmimo bausmę už „pasipriešinimą, grasinimą ar smurtą“ pareigūno atžvilgiu.
Lenkų laikraščio „Gazeta Wyborcza“ korespondentas A. Poczobutas 2023 metų vasarį buvo nuteistas aštuonerius metus kalėti. Lenkija šį nuosprendį vadina neteisingu.
A. Poczobutas rašydavo apie 2020-aisiais vykusius masinius protestus prieš autoritarinį Baltarusijos prezidentą Aliaksandrą Lukašenką.
A. Poczobutas buvo įkalintas tokiu metu, kai padidėjo įtampa tarp Baltarusijos ir Lenkijos, į kurią yra pabėgę tūkstančiai baltarusių.
Kiti du finalistai buvo studentų vadovaujamas judėjimas, Serbijoje į gatves išvedęs šimtus tūkstančių žmonių, ir Gazos Ruože dirbantys pagalbos darbuotojai bei reporteriai.
Pernai ši premija buvo paskirta Venesuelos opozicijos lyderei Mariai Corinai Machado ir jos sąjungininkui, buvusiam kandidatui į prezidentus Edmundo Gonzalezui Urrutiai.
M. C. Machado šiemet laimėjo Nobelio taikos premiją.
