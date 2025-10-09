 Egipto prezidentas ragina Izraelį deeskaluoti ugnį prieš pasirašant susitarimą dėl Gazos Ruožo

Egipto prezidentas ragina Izraelį deeskaluoti ugnį prieš pasirašant susitarimą dėl Gazos Ruožo

2025-10-09 22:56
BNS inf.

Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi (Abdel Fatahas Sisis) ketvirtadienį paragino tarpininkus „įtikinti izraeliečius deeskaluoti arba nutraukti ugnį“, kol bus pasirašytas susitarimas dėl karo Gazos Ruože užbaigimo.

Egipto prezidentas ragina Izraelį deeskaluoti ugnį prieš pasirašant susitarimą dėl Gazos Ruožo / AFP nuotr.

