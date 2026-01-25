 Witkoffas ir Kushneris atvyko į Izraelį pokalbių apie Gazos ateitį

2026-01-25 08:36
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris atvyko į Izraelį pokalbių apie Gazos Ruožo ateitį. Susitikime su premjeru Benjaminu Netanyahu bus tariamasi dėl „kitų teisingų žingsnių“ paliauboms išlaikyti ir jas „paversti ilgalaike ir tvirta taika Gazoje“, pareiškė JAV vyriausybės šaltiniai. 

Witkoffas ir Kushneris atvyko į Izraelį pokalbių apie Gazos ateitį / Scanpix nuotr.

Dar viena tema bus paskutiniojo dar Gazos Ruože esančio Izraelio įkaito palaikų grąžinimas, pranešė izraeliečių žiniasklaida. Rano Gvilio kūnas vis dar yra palestiniečių teritorijoje. Izraelio policininko artimieji paragino B. Netanyahu pareikšti S. Witkoffui ir J. Kushneriui, kad palaikų perdavimas yra sąlyga taikai Gazos Ruože atkurti.

S. Witkoffas jau prieš tai pagrasino „Hamas“ rimtais padariniais, jei kūnas nebus grąžintas. Radikali palestiniečių organizacija ir kitos ekstremistinės grupuotės per išpuolį 2023 m. spalio 7 d. nužudė daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių ir 251  paėmė įkaitais. Nuo spalio 10 d. Gazos Ruože galioja trapios paliaubos tarp „Hamas“ ir Izraelio. Abi pusės vis kaltina viena kitą jas pažiedžiant.

JAV praėjusią savaitę paskelbė antrojo Gazos paliaubų etapo pradžią. Šis numato, kad Izraelis pasitraukia iš pozicijų Gazos Ruože, šioje teritorijoje sudaroma pereinamojo laikotarpio administracija ir joje dislokuojamos tarptautinės stabilizavimo pajėgos. Tačiau to sąlyga, remiantis JAV prezidento Donaldo Trumpo 20 punktų planu, yra „Hamas“ nusiginklavimas – grupuotė tai kategoriškai atmeta.

D. Trumpas ir jo žentas K. Kushneris šią savaitę Pasaulio ekonomikos forume Davose pristatė savo Gazos Ruožo atstatymo viziją. J. Kushneris parodė „Naujos Gazos“ su gyvenamaisiais rajonais ir daugiaaukščiais namais projektus. Šis statybos projektas, anot J. Kushnerio, galėtų  Gazos Ruožą paversti „kelionių tikslu“.

Siauras pakrantės ruožas po dvejų karo tarp „Hamas“ ir Izraelio metų yra beveik visiškai sugriautas. Tačiau J. Kushneris teigia manantis, kad statybos tetruks trejus metus. Infrastruktūrai ir viešiesiems objektams atkurti reikalingos 25 mlrd. dolerių investicijos.

Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija (UNCTAD) lapkritį teigė, kad atstatymo kaštai sieks 70 mlrd. dolerių, o procesas truks dešimtmečius.

