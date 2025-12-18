ECB toliau palieka galioti dabartinę palūkanų normą

Iki tol ištisus metus palūkanų normą mažinęs ECB pagrindinę indėlių palūkanų normą nuo liepos toliau išlaiko ties 2 proc.
Infliacija pastaraisiais mėnesiais stabilizavosi maždaug ties ECB nustatyta 2 proc. atžyma (šiuo metu ECB prognozuoja 2,1 proc. infliaciją), nes Europa geriau atlaikė JAV prezidento Donaldo Trumpo įvestų muitų keliamą sumaištį, nei buvo iš pradžių nuogąstauta.
Nors Europos ekonomika atrodo vangiai, ji bent jau išlieka atspari – trečiojo ketvirčio euro zonos augimas šį mėnesį buvo patikslintas iki 0,3 proc. – todėl ECB atstovai kalbėjo optimistiškiau.
„Euro zonos ekonomika pasirodė esanti daug atsparesnė, nei buvo galima tikėtis, atsižvelgiant į didžiausią tarptautinės prekybos tvarkos sutrikdymą nuo Antrojo pasaulinio karo“, – praėjusią savaitę portalui „Bloomberg“ sakė ECB valdančiosios tarybos narė Isabel Schnabel.
Palūkanų norma kitamet didės?
Ypač atsargia infliacijos atžvilgiu laikoma I. Schnabel praėjusią savaitę visgi sustiprino lūkesčius dėl galimo palūkanų normų kilimo kitais metais, pareikšdama, kad ji „gana ramiai“ žiūri į prekiautojų prognozes dėl palūkanų normų kilimo, ir užsimindama apie optimistiškesnes prognozes.
Paklausta apie augimo prognozes praėjusią savaitę, ECB pirmininkė Christine Lagarde sakė „įtarianti“, jog jos gali būti peržiūrėtos ir padidintos.
Tačiau kiti ECB valdančiosios tarybos nariai, įskaitant Suomijos atstovą Olli Rehną ir Francois Villeroy de Galhau iš Prancūzijos, pabrėžė, kad infliacijos perspektyvos yra itin neaiškios.
„Rizika, kad infliacija bus mažesnė nei tikėtasi, yra tokia pat didelė kaip ir rizika, kad ji bus didesnė nei tikėtasi“, – sakė jis savo kalboje šį mėnesį.
„Mūsų būsimų susitikimų devizas išlieka visiška pasirinkimo laisvė. Neatmetame jokių politikos priemonių“, – pridūrė F. Villeroy de Galhau.
Savo sprendimus apie palūkanų normas ECB skelbia kas šešias savaites spaudos konferencijoje po atitinkamo valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Šie sprendimai itin svarbūs finansų rinkoms ir daro įtaką įmonių skolinimosi išlaidoms bei indėlininkų pajamoms.
