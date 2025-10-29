Dviem įtariamiems Luvro plėšikams bus pateikti kaltinimai dėl vagystės ir sąmokslo

L. Beccuau pridūrė, kad šie vyrai iš dalies pripažįsta savo kaltę.
Ji nurodė, kad įtariamieji stos prieš teismą, kur jiems bus pateikti kaltinimai organizuota vagyste, už kurią gresia iki 15 metų laisvės atėmimo. Taip pat jiems bus pateikti kaltinimai dėl nusikalstamo sąmokslo, už kurį numatyta iki 10 metų kalėjimo.
J. Beccuau pabrėžė, kad iš muziejaus pavogtos brangenybės, kurių vertė vertinama 102 mln. JAV dolerių (87,7 mln. eurų), vis dar nesurastos.
Tačiau baiminamasi, kad jog brangenybės bus išskaidytos į brangakmenius ir tauriuosius metalus, kad galėtų būti parduotos, nes dabartinės būklės jos būtų visiškai neparduodamos.
Sekmadienį vienas šaltinis nurodė, kad abu įtariamieji jau anksčiau buvo žinomi policijai dėl įvairių vagysčių. Pasak jo, abu jie yra 30-mečiai, kilę iš netoli Paryžiaus esančio regiono.
Per spalio 19 dienos apiplėšimą plėšikai užlipo ant pavogto krautuvo ištraukiamosiomis kopėčiomis ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į galeriją, kurioje saugomi karališkieji brangakmeniai.
Bėgdami žemyn kopėčiomis ir įsėdę į motorolerius, jie numetė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau sugebėjo pavogti aštuonis kitus dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai, imperatorienei Marijai Luizai.
