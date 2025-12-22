Donaldo Trumpo administracija sako dėl nacionalinio saugumo stabdanti jūros vėjo jėgainių projektus

Prezidentas respublikonas jau seniai reiškia nepritarimą vėjo jėgainėms, ypač dėl jų išvaizdos, o jo administracija per antrąją kadenciją ne kartą bandė apriboti jų naudojimą.
Vidaus reikalų departamentas pareiškė, kad šis žingsnis, kuriuo nedelsiant sustabdomos nuomos sutartys penkiems Atlanto vandenyne vystomiems projektams, buvo priimtas po to, kai Pentagonas neseniai parengtose „įslaptintose ataskaitose“ nustatė „rizikas nacionaliniam saugumui“.
Vidaus reikalų departamentas savo pareiškime teigė, kad sustabdymas suteiks vyriausybinėms agentūroms „laiko dirbti su nuomininkais ir valstijų partneriais, siekiant įvertinti galimybę sumažinti šių projektų keliamą nacionalinio saugumo riziką“.
Tačiau savo pareiškime socialiniame tinkle „X“ vidaus reikalų sekretorius Dougas Burgumas (Dagas Bergumas) šiuos projektus pavadino „brangiais, nepatikimais, didelėmis subsidijomis remiamais jūros vėjo jėgainių parkais“.
„Vienas gamtinių dujų vamzdynas tiekia tiek pat energijos, kiek šie 5 projektai kartu“, – rašė buvęs respublikonų gubernatorius.
Netrukus po to, kai sausį pradėjo eiti pareigas, D. Trumpas ėmėsi veiksmų, kad būtų užblokuoti visi nauji leidimai vėjo jėgainių statybai federalinėse žemėse ir vandenyse.
Jo administracija taip pat siekė užblokuoti visas federalines paskolas vėjo energijai.
Penki projektai, kuriuos sustabdė Vidaus reikalų departamentas, turėjo aprūpinti elektra milijonus namų ir įmonių palei Atlanto vandenyno pakrantę.
