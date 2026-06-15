Donaldas Trumpas po pokalbių su Ukrainos ir Rusijos lyderiais: galbūt galime kažką padaryti

„Jie abu yra tam atviri“, – sakė jis atvykęs į Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo lygio susitikimą Prancūzijoje ir pridūrė, kad „vakar turėjau du labai gerus pokalbius“, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Ukrainos prezidentūra anksčiau pranešė, kad V. Zelenskis sekmadienį su JAV vadovu aptarė karą, taiką ir diplomatiją. Ji tai pavadino dalykišku pokalbiu per D. Trumpo 80-ąjį gimtadienį.
„Tai buvo gana dalykiškas pokalbis apie viską – nuo gimtadienio sveikinimų iki diplomatijos ir karo bei taikos“, – žurnalistams sakė V. Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas.
Jis pridūrė, kad pokalbis telefonu truko 30–35 minutes.
Tuo metu Kremlius pranešė, kad V. Putinas sekmadienį per 80-ąjį D. Trumpo gimtadienį jam paskambino ir aptarė karus Ukrainoje bei Irane, taip pat artėjantį Vašingtono pasiuntinių vizitą į Rusiją.
„Pokalbio metu daugiausia dėmesio skirta situacijai, susijusiai su rengiamu Jungtinių Valstijų ir Irano susitarimo memorandumu. D. Trumpas sakė, kad susitarimas yra arti“, – žurnalistams tuomet teigė Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas.
J. Ušakovas taip pat sakė, jog „buvo susitarta, kad JAV prezidento specialieji atstovai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris), kurie šiuo metu aktyviai dalyvauja Irano reikaluose, netrukus grįš į Rusiją“.
Naujienų agentūros TASS įraše platformoje „Telegram“ sakoma, kad pokalbis, pasak J. Ušakovo, truko 55 minutes.
Taip pat teigiama, kad D. Trumpas per pokalbį su V. Putinu vėl paragino nutraukti kovas Ukrainoje ir išreiškė pasirengimą paveikti Kyjivą bei JAV partnerius Europoje.
JAV vadovaujamos derybos dėl jau penktus metus besitęsiančio konflikto Ukrainoje užbaigimo dėl karo Irane pastaruoju metu buvo nustumtos į šalį, o Rusijos pajėgų veržimasis mūšio lauke, regis, lėtėja.
D. Trumpas, kuris gyrėsi, kad gali užbaigti karą per vieną dieną nuo savo kadencijos pradžios, ragina abi puses užbaigti konfliktą.
Jis taip pat ne kartą spaudė Ukrainą daryti nuolaidų 2022 metų vasarį įsiveržusiai Rusijai.