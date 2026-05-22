Donaldas Trumpas: JAV žvalgybos vadovė Tulsi Gabbard atliko neįtikėtiną darbą

„Tulsi atliko neįtikėtiną darbą ir mes jos pasigesime“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Jis pridūrė, kad Nacionalinės žvalgybos direktoriaus pareigas laikinai eis jos pavaduotojas Aaronas Lukasas (Aronas Lukasas).
T. Gabbard, kuri, regis, nesutarė su D. Trumpu dėl karo su Iranu, kiek anksčiau penktadienį paskelbė apie savo atsistatydinimą.
Laiške D. Trumpui, paskelbtame socialiniame tinkle „X“, T. Gabbard parašė, kad atsistatydina iš Nacionalinės žvalgybos direktorės pareigų, kad galėtų rūpintis savo vyru, kuriam diagnozuota „itin reta kaulų vėžio forma“.
(be temos)