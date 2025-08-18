 Donaldas Trumpas: išsprendėme šešis karus, išspręsime ir šį

Donaldas Trumpas: išsprendėme šešis karus, išspręsime ir šį

2025-08-18 21:37
Marius Jakštas (ELTA)

„Vladimiras Putinas minėjo, kad karas nesibaigs neišsprendus jo giluminių priežasčių. Ar jūs supratote, kokios tos giluminės priežastys?“ – Donaldo Trumpo paklausė žurnalistai.

Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Klausykite, karas baigsis. Kada – negaliu pasakyti. Bet karas baigsis. Šis ponas nori, kad jis baigtųsi. Vladimiras Putinas nori, kad jis baigtųsi. Aš manau, kad visas pasaulis nuo jo pavargo. Ir mes jį užbaigsime. Žinote, aš užbaigiau šešis karus. Maniau, kad šis galbūt bus paprasčiausias.

Jis toks nėra. Jis sudėtingas. Yra daug jo priežasčių, ir apie jį bus ilgai kalbama. Bet bus kalbama ir apie kitus – Indijoje, Pakistane. Kalbame apie dideles teritorijas. (...) Užbaigėme šešis, neskaitant Irano branduolinių pajėgumų visiško sunaikinimo. Manau, kad šį taip pat išspręsime. Jaučiuosi užtikrintai, kad jį išspręsime“, – sakė JAV prezidentas.

 

 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas
JAV prezidentas

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų