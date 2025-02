Diversantų taikinys – Vokietijos kariniai laivai

Perpjauti kabeliai

Dar praėjusiais metais per rutininį patikrinimą aptikta, kad minų paieškos laive perpjauti kabeliai.

Rostoko prokuratūra patvirtino apie atliekamą tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 109e straipsnį – diversija prieš gynybos priemones, tačiau nei ši institucija, nei Bundesveras neatskleidžia, koks laivas buvo pažeistas, kas aptiko žalą ir ar yra įtariamųjų.

Įtariami diversantai veikė taip, kad jų veiksmai nebūtų iškart pastebėti: pažeisti laidai buvo paslėpti už išorinių laivo liukų. Tikimybė, kad laidai nutraukti netyčia, anot su žurnalistais kalbėjusių ekspertų, labai mažai tikėtina.

Šis incidentas kelia dar daugiau klausimų: laivų statyklos paprastai yra ypač gerai saugomos apjuostos aukšta tvora, patenkama per sunkias metalines duris, o apsaugos kameros turėtų atgrasyti pašalinius asmenis nuo pagundos įsibrauti į teritoriją ar gamybos patalpas. Gelsdorfe esančioje laivų statykloje taip pat laikomasi griežtų saugumo priemonių. Kaip galimi diversantai vis dėlto pateko į karo laivą, kol kas lieka neaišku.

„Tamsen Maritim“ – vidutinė dydžio įmonė su 150 darbuotojų – vienas svarbiausių Vokietijos karinio jūrų laivyno techninės priežiūros partnerių. Gelsdorfe reguliariai remontuojami vilkikai, minų medžioklės laivai ir kiti laivai, statomi laivai muitinei, policijai, žvejybos kontrolės institucijoms, ugniagesiams ir Vokietijos laivų gelbėjimo tarnybai.

Metalo drožlės variklyje

Vokietijos nacionalinio transliuotojo teigimu, šalies ginkluotosios pajėgos iš viso yra užsakiusios penkias naujas 130 klasės korvetes už 2 mlrd. eurų, kurios statomos keliose laivų statyklose Šiaurės Vokietijoje.

Vokietijos saugumo institucijos jau kelis mėnesius įspėja apie, kaip įtariama, Rusijos šnipinėjimo ir sabotažo atvejų visoje Europoje – ypač susijusių su kariniais objektais – didėjimą.

Neseniai žurnalui „Der Spiegel“ Vokietijos karinio jūrų laivyno inspektorius Janas Christianas Kaackas patvirtino, kad diversijos ir šnipinėjimo atvejai susiję su laivynu tampa vis dažnesni. „Per pastaruosius mėnesius kilo keli įtarimai, kad galbūt buvo mėginama padaryti žalą kariniams laivams jų buvimo laivų statykloje metu“, – sakė jis.

Pavyzdžiui, pernai gruodį per laivo priežiūros darbus Hamburge nežinomi asmenys į naujosios Rostoko korvetės „Emden“ variklį supylė kelias dešimtis kilogramų metalo drožlių. Šios metalo dalelės buvo aptiktos laiku, kol nebuvo padaryta didelė žala. Be to, bandyta patekti į karinio jūrų laivyno bazes, o už jų ribų – verbuoti uniformuotus karinio jūrų laivyno darbuotojus.

Be to, Vokietijoje pastaruoju metu padaugėjo neaiškių bepiločių orlaivių skrydžių virš Bundesvero teritorijų, pramonės objektų ir JAV karinės bazės Ramšteine, o sausį – ir virš Šlezvigo-Holšteino oro bazės Švesinge, kur, be kita ko, Ukrainos kariai mokomi naudotis oro gynybos sistemomis „Patriot“. Valdžios institucijoms dar nepavyko atremti ar susekti šių bepiločių orlaivių.

Kaip žinoma, Rusijos žvalgybos tarnybos taip pat taikėsi į Vokietijos gynybos pramonės atstovus, Vakarų žvalgybos tarnybos netgi turėjo informacijos apie planuojamas atakas.

Federalinė konstitucijos apsaugos tarnyba įspėja apie vadinamuosius žemo lygio agentus, dar vadinamus vienkartiniais agentais. Dažnai tai būna smulkūs nusikaltėliai arba anksčiau nekalti žmonės, kurie užverbuojami socialiniuose tinkluose, o vėliau jiems duodami nurodymai vykdyti sabotažo aktus. Šiems užverbuotiems žudikams už jų veiksmus dažnai mokama kriptovaliuta, atsilyginama nuo kelių šimtų eurų iki – jei kalbama apie sunkiosios karinės technikos sabotažą NATO šalyse – dešimčių tūkstančių eurų.