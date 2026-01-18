Dieną – kunigas, naktį – didžėjus

Atrodo, jog tai eilinis didžėjus viename iš Libano sostinės klubų. Tačiau dienos metu jis veda mišias. 52 metų vyras yra kunigas, o didžėjavimas jam yra būdas išreikšti tikėjimą, skleisti taikos ir bendrystės žinią bei pasiekti jaunus žmones.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Tikėjimas ir muzika visada buvo susiję. Net prieš Kristų, Senajame Testamente, raginama šlovinti Viešpatį visais instrumentais. Dabar turime naują instrumentą – elektroninę muziką“, – teigė kunigas Guilherme Peixoto.
Galiu tik paprašyti melstis už mane.
Krikščionys sudaro maždaug trečdalį iš 5 mln. Libano gyventojų. Vis dėlto ne visiems, ypač religinės bendruomenės nariams, toks kunigo hobis yra priimtinas.
„Tų, kurie tam prieštarauja bei mano, kad tai skandalinga, žinoma, atsiprašau. Ir galiu tik paprašyti melstis už mane“, – sakė vyras.
Tiesa, didžėjus šokių aikštelėje nevengia ir religinių simbolių.
„Žinia tokia – pažiūrėk į šokių aikštelę, juk matai pagarbą ir kažką gražaus. Reikia, kad šokių aikštelė išeitų už jos ribų, jei įmanoma. Mes turime skirtingas religijas. Jei įmanoma skirtingų rasių žmonėms šokti kartu, kodėl negalime taip gyventi ir pasaulyje? Tai gražus paveikslas pasauliui“, – komentavo kunigas.
