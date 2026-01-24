Dėl protestuotojų žudynių JAV įves sankcijas Irano naftai

JAV iždo departamentas penktadienį paskelbė, kad jo Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) taikys sankcijas devyniems šešėlinio laivyno tanklaiviams ir jų savininkams arba valdančioms įmones, kurie į užsienio šalis gabeno Irano naftos ir naftos produktų už šimtus milijonų JAV dolerių.
JAV teigia, kad šie laivai finansuoja terorizmą, o Vašingtonas nori sankcijomis apriboti naftos pardavimą ir finansiškai silpninti Irano vadovus.
„Irano režimas užsiima ekonominio susideginimo ritualu – šį procesą paspartino prezidento Donaldo Trumpo maksimalaus spaudimo kampanija“, – pareiškė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas.
„Teherano sprendimas remti teroristus, o ne savo žmones, lėmė Irano valiutos ir gyvenimo sąlygų nuosmukį. Šiandienos sankcijos nukreiptos į kritinį komponentą iš kurio Iranas gauna lėšas, naudojamas represijoms prieš savo žmones“, – sakė S. Bessentas.
JAV taip pat sukritikavo interneto blokavimą Irane, kuriuo siekiama nuslėpti žmogaus teisių pažeidimus. Irano gyventojai interneto neturėjo daugiau nei dvi savaites.
Protestai Irane 2025 m. gruodžio pabaigoje kilo dėl ekonominės krizės. Tačiau demonstracijos greitai virto politiniais sukilimais prieš Irano Islamo Respublikos autoritarinę sistemą.
Šalies saugumo aparatas ėmėsi smurto protestams numalšinti ir demonstracijos baigėsi.
JAV įsikūrusio žmogaus teisių tinklo HRANA duomenimis, per protestus galėjo būti nužudyta mažiausiai 5 tūkst. žmonių.
