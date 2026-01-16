Dėl Europą kaustančių šaltų orų dujų kainos per savaitę išaugo penktadaliu

Gamtinių dujų kaina prekybos savaitės metu pakilo apie 20 proc. Amsterdamo biržoje ateities sandorių TTF dujų kaina ryte siekė 34,30 Eur/MWh ir buvo didžiausia nuo rugpjūčio. Kainos šuolis prekybos savaitės metu žymi didžiausią prieaugį nuo 2023 m. spalio.
Europos dujų atsargos šiuo metu siekia 52 proc. ir yra gerokai mažesnės, lyginant su sezono vidurkiu, kuris sudaro 67 proc. Mėnesio pabaigoje numatoma žema temperatūra gali lemti tolesnį dujų išleidimą iš saugyklų.
Kainas taip pat paveikė įtempta padėtis Irane, kuris yra svarbus dujų tiekėjas Turkijai. Pastaruoju metu nuskambėję JAV vyriausybės grasinimai šalims, kurios palaiko verslo ryšius su Iranu, išaugino susirūpinimą dėl tiekimo. JAV pagrasino įvesti naujus baudžiamuosius 25 proc. muitus Irano prekybos partneriams.
Rinka taip pat atsižvelgia į didesnę paklausą Kinijoje, kuri yra didžiausia suskystintų gamtinių dujų pirkėja pasaulyje.
