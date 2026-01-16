 Dėl Europą kaustančių šaltų orų dujų kainos per savaitę išaugo penktadaliu

2026-01-16 14:44
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Dėl kai kuriose Europos dalyse stebimų neįprastai šaltų orų gamtinių dujų kaina vis dar kyla ir pasiekė aukščiausią lygį per beveik šešis mėnesius.

Dėl Europą kaustančių šaltų orų dujų kainos per savaitę išaugo penktadaliu / Scanpix nuotr.

Gamtinių dujų kaina prekybos savaitės metu pakilo apie 20 proc. Amsterdamo biržoje ateities sandorių TTF dujų kaina ryte siekė 34,30 Eur/MWh ir buvo didžiausia nuo rugpjūčio. Kainos šuolis prekybos savaitės metu žymi didžiausią prieaugį nuo 2023 m. spalio.

Europos dujų atsargos šiuo metu siekia 52 proc. ir yra gerokai mažesnės, lyginant su sezono vidurkiu, kuris sudaro 67 proc. Mėnesio pabaigoje numatoma žema temperatūra gali lemti tolesnį dujų išleidimą iš saugyklų.

Kainas taip pat paveikė įtempta padėtis Irane, kuris yra svarbus dujų tiekėjas Turkijai. Pastaruoju metu nuskambėję JAV vyriausybės grasinimai šalims, kurios palaiko verslo ryšius su Iranu, išaugino susirūpinimą dėl tiekimo. JAV pagrasino įvesti naujus baudžiamuosius 25 proc. muitus Irano prekybos partneriams.

Rinka taip pat atsižvelgia į didesnę paklausą Kinijoje, kuri yra didžiausia suskystintų gamtinių dujų pirkėja pasaulyje.

