D. Trumpas prieš J. Bideno inauguraciją paskelbė Vašingtone nepaprastąją padėtį

Prezidento paskelbtas įsakas leidžia Krašto saugumo departamentui ir Federalinei nepaprastųjų situacijų valdymo agentūrai (FEMA) prireikus koordinuoti veiksmus su vietos valdžia.

Nepaprastoji padėtis paskelbta praėjus penkioms dienoms po to, kai D. Trumpo šalininkai įsiveržė į Kapitolijų per bendrą abejų Kongreso rūmų posėdį, kuriame buvo tvirtinami Rinkikų kolegijos balsavimo rezultatai. Per neramumus žuvo du žmonės – protestuotoja ir policininkas, o dar trys mirė nesulaukę skubios medicinos pagalbos.

D. Trumpas kelis mėnesius skelbė jokiais įrodymais nepagrįstus kaltinimus, esą lapkričio 3 dieną vykusių rinkimų rezultatai buvo suklastoti ir iš jo buvo atimta pergalė. Rinkimų pareigūnai tvirtina, kad procesas buvo sąžiningas, o visos prezidento komandos pastangos užginčyti tai teismuose nebuvo sėkmingos.

Anksčiau pirmadienį Kolumbijos apygardos merė Muriel Bowser (Miuriel Bauzer), Virdžinijos gubernatorius Ralphas Northamas (Ralfas Nortamas) ir Merilando gubernatorius Larry Hoganas (Laris Hoganas) paragino gyventojus nedalyvauti inauguracijos renginiuose dėl „praėjusios savaitės smurtinio maišto ir tebesitęsiančios mirtinos COVID-19 pandemijos“.

D. Trumpo paskelbta nepaprastoji padėtis galios iki sausio 24 dienos.