D. Trumpas aplankė Niujorko ligoninėje gydomą brolį

JAV lyderis, užsidėjęs apsauginę kaukę, atvyko į Niujorko-Prestbiterijonų ligoninę, į pastatą įžengė per galinį įėjimą ir išbuvo ten apie 45 minutes, sakė vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas, stebėjęs šią D. Trumpo kelionę.

JAV žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad prezidento brolis sunkiai serga, bet daugiau detalių nepateikiama.

D. Trumpas į Niujorką atvyko prieš išvažiuodamas į savo golfo klubą netoliese esančiame Naujojo Džersio valstijos mieste Bedminsteryje. Jis žurnalistams sakė šiuo metu „išgyvenantis sunkų metą“.

Robertas Trumpas, nors ir mažiau garsus už savo vyresnį brolį, seniai atlieka svarbų vaidmenį šios šeimos nekilnojamojo turto imperijoje ir yra itin ištikimas prezidentui.

D. Trumpo brolis nesėkmingai mėgino įtikinti teismą uždrausti prezidento dukterėčiai Mary Trump (Meri Tramp) išleisti atvirą prisiminimų knygą „Per daug ir niekad negana: kaip mano šeima sukūrė pavojingiausią žmogų pasaulyje“ (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man).

Ši knyga, kurioje teigiama, kad Donaldo Trumpo atžarų būdą suformavo jo „toksiška“ šeima, yra „gėdinga“, sakė R. Trumpas. Teismas buvo laikinai uždraudęs išleisti šiuos memuarus, bet liepą teisėjas draudimą atšaukė.

Per spaudos konferenciją prezidentas D. Trumpas savo brolį vadino „nuostabiu“ žmogumi ir sakė, kad jųdviejų „ryšiai seniai yra puikūs – nuo pat pirmosios dienos“.