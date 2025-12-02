 Bulgarijos vyriausybė po protestų atšaukė ginčytiną biudžeto projektą

2025-12-02 17:15
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Provakarietiška Bulgarijos vyriausybė po didelių protestų atšaukė prieštaringai vertinamą 2026 m. biudžeto projektą. Ministras pirmininkas Rosenas Želiaskovas pareiškė, kad vyriausybė ketina padaryti nuolaidų ir iki metų pabaigos pateiks naujus pasiūlymus. 

Bulgarijos vyriausybė po protestų atšaukė ginčytiną biudžeto projektą / Scanpix nuotr.

Pirmadienio vakarą dešimtys tūkstančių žmonių sostinėje Sofijoje išėjo į gatves, protestuodami prieš biudžeto planą, kurį po pirmojo svarstymo priėmė Bulgarijos parlamentas. Jis, be kita ko, numato socialinio draudimo įmokų didinimą dviem procentiniais punktais. Be to, anot demonstrantų, biudžeto projektas suteikia erdvės korupcijai. Protestuotojai reikalavo ir vyriausybės atsistatydinimo.

Taikiai prasidėjusi demonstracija, kurioje, rengėjų duomenimis, dalyvavo 50 tūkst. žmonių, naktį peraugo į riaušes prie valdančiosios stovyklos partijų būstinių. Kaukėti asmenys policijos link mėtė petardas, butelius, skardines ir kitus daiktus. Pareigūnai panaudojo ašarines ir pipirines dujas.

Abiejose pusėse būta sužeistųjų. Dėl vandalizmo sulaikytas 71 asmuo.  Provakarietiškas opozicinis aljansas PP-DB, sukvietęs žmones į protestus ir kituose miestuose, dėl riaušių apkaltino provokatorius.

Bulgarijos prezidentas Rumenas Radevas dar riaušių naktį pareikalavo vyriausybės atsistatydinimo.

„Išeitis tik viena: atsistatydinimas ir pirmalaikiai rinkimai“, – rašė jis tinkle „Facebook“. Opozicinis aljansas PP-DB pareiškė, kad jei vyriausybė dar šią savaitę neatsistatydins, tai bus inicijuojamas balsavimas dėl nepasitikėjimo. Premjeras R. Želiaskovas pabrėžė, kad šaliai 2026 m. sausio 1 d. prisijungiant prie euro zonos, dabar ne metas atsistatydinimams.

Bulgarija nuo 2025 m. sausio turi provakarietišką koalicinę vyriausybę. Ji po septintų parlamento rinkimų per pusketvirtų metų buvo suformuota iš konservatorių, socialistų ir populistų kaip kompromisinis sprendimas. Ši mažumos vyriausybė parlamente yra priklausoma nuo ketvirtos partijos – DPS – paramos. DPS lyderiui Delianui Pevskiui JAV ir Didžioji Britanija yra įvedusios sankcijas dėl korupcijos.

