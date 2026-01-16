Bulgarija skelbia aštuntus visuotinius rinkimus per penkerius metus

Europos Sąjungos (ES) narę, kuri anksčiau šį mėnesį įsivedė eurą, vėl kamuoja politiniai neramumai po protestų prieš korupciją, privertusių gruodžio viduryje atsistatydinti konservatorių vadovaujamą vyriausybę.
„Einame į rinkimus“, – penktadienį paskelbė prezidentas Rumenas Radevas, trečiai partijai atsisakius įgaliojimų formuoti naują vyriausybę.
R. Radevas turės paskirti laikinąjį ministrą pirmininką iš vyresniųjų valstybės pareigūnų sąrašo ir nustatyti naujų rinkimų, kurie turėtų įvykti kovo pabaigoje arba balandžio mėnesį, datą.
Neseniai sociologijos agentūros „Market Links“ atliktos apklausos duomenimis, už konservatyviąją GERB partiją šiuo metu balsuotų apie 18 proc. rinkėjų, o už reformistinę koaliciją PP-DB – apie 14 proc. balsavimo teisę turinčių asmenų.
Tačiau apie 20 proc. rinkėjų vis dar neapsisprendę, o pusė jų gali būti linkę paremti bet kurią naują politinę partiją, teigė „Market Links“ direktorius Dobromiras Živkovas.
R. Radevas paskatino spėliones, kad jis gali dalyvauti rinkimuose, ragindamas, kad jie būtų „laisvi ir sąžiningi“.
R. Radevo vadovaujama partija galėtų pritraukti „rinkėjus iš viso patriotinio ir euroskeptiško spektro“, sakė D. Živkovas.
Nuo 2020 metų, kai kilo masiniai protestai prieš korupciją ir triskart premjero poste dirbusio Boiko Borisovo bei jo partijos GERB vyriausybę, Bulgarijoje įvyko jau septyneri pirmalaikiai rinkimai.
GERB laimėjo pernai vykusius rinkimus ir suformavo trumpalaikę koalicinę vyriausybę.
Lapkričio pabaigoje prasidėjusias demonstracijas išprovokavo prieštaringai vertinamas 2026 metų biudžeto projektas, kuriuo, protestuotojų nuomone, bandoma paslėpti plačiai paplitusią korupciją.
Anksčiau šią savaitę tūkstančiai demonstrantų reikalavo balsuoti mašininiu būdu, o ne naudoti balsavimo biuletenius, teigdami, kad tai sumažintų sukčiavimo riziką.
