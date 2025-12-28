Baiminantis kainų augimo, Bulgarija kitą savaitę taps 21-ąja šalimi, įsivedančia eurą

Anksčiau šiais metais prasidėjo protestai, siekiant išlaikyti Bulgarijos levą. Tačiau kampanijose buvo pasinaudota visuomenės baime dėl kainų augimo ir neigiamu daugumos gyventojų požiūriu į eurą.
Šalininkai tvirtina, kad euro įvedimas sustiprins ne tik Bulgarijos ekonomiką, bet ir šalies ryšius su Vakarais bei geriau apsaugos valstybę nuo Rusijos įtakos.
Bendroji valiuta pirmą kartą 12 šalių įvesta 2002 metų sausio 1 dieną, o nuo to laiko šalių, įvedusių eurą, skaičius nuolat auga.
Tarp pirmųjų valstybių, įvedusių eurą buvo tokios valstybės kaip Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija ir Graikija.
2007-aisiais prie bendros valiutos zonos prisijungė Slovėnija, 2008-aisiais – Kipras ir Malta, 2009-aisiais – Slovakija, 2011-aisiais – Estija, 2014-aisiais – Latvija ir 2015-aisiais – Lietuva.
Paskutinį kartą euras buvo įvestas Kroatijoje 2023 metais. Tąkart ji tapo 20-ąja euro zonos nare.
Tačiau Bulgarija pastaruoju metu susiduria su įvairiais iššūkiais, įskaitant antikorupcinius protestus, kurie neseniai nuvertė konservatorių vadovaujamą vyriausybę. Per pastaruosius penkerius metus tai jau bus aštuntieji šalies rinkimai.
Analitinio centro „Alpha Research“ ekspertė Borjana Dimitrova naujienų agentūrai AFP nurodė, kad antieuropietiški politikai pasinaudos bet kokiomis problemomis, kylančiomis dėl euro įvedimo.
Ji pridūrė, kad bet kokie nesklandumai taps „politinės kampanijos dalimi, kuri kuria pagrindą prieš ES nukreiptai retorikai“.
Naujausi „Eurobarometer“ tyrimo rezultatai parodė, kad 49 proc. Bulgarijos gyventojų pasisako prieš naujos valiutos įvedimą. Be to, dėl euro įvedimo daugiausiai nerimauja žmonės iš skurdžių kaimo regionų.
„Kainos kils. Taip man sakė mano draugai, gyvenantys Vakarų Europoje“, – AFP sakė 53 metų Biljana Nikolova, turinti maisto prekių parduotuvę kaime šiaurės vakarų Bulgarijoje.
Bulgarija ES nare tapo 2007-aisiais ir nuo 2020-ųjų, kartu su Kroatija, laukė leidimo įvesti eurą.
Bulgarija norėjo įsivesti eurą anksčiau, tačiau per pastaruosius kelerius metus jos infliacija buvo per didelė, kad atitiktų būtinus reikalavimus.
Praėjusį mėnesį Sofijoje Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininkė Christine Lagarde pareiškė, kad Bulgarijai prisijungti prie bendros valiutos zonos yra naudinga, nurodydama, jog šis žingsnis paskatins prekybą ir užtikrins stabilesnes kainas.
