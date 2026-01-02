Budanovas – paslaptingas žvalgybos vadas, tapęs svarbiausiu Zelenskio padėjėju

Ukrainos žiniasklaidos nesišypsančiu žmogumi vadinamas 39 metų K. Budanovas mažai ką atskleidė apie savo praeitį ar asmeninį gyvenimą ir laikosi toliau nuo viešumo. Tačiau jam priskiriamos vienos drąsiausių Kyjivo atakų Rusijoje ir okupuotoje Ukrainos teritorijoje, įskaitant sprogimą ant Rusijos nutiesto Krymo tilto 2022 metais.
Ukrainiečių laikomas legenda, bet Rusijos ieškomas kaip nusikaltėlis, karo veteranas dabar turės visą prieigą prie V. Zelenskio ir vairuos prezidentūrą – Maskvai tai gali kelti didelį susirūpinimą.
„Mes ir toliau dirbsime savo darbą – nugalėsime priešą, ginsime Ukrainą ir sieksime teisingos taikos“, – priėmęs paskyrimą sakė K. Budanovas.
Tris kartus sužeistas
K. Budanovas nebuvo žinomas visuomenei, kai 2020 m. rugpjūtį buvo paskirtas Ukrainos karinės žvalgybos HUR vadovu.
Jis gimė Kyjive, studijavo karo akademijoje Odesoje, 2014 m. buvo dislokuotas kovai su Rusijos remiamais separatistais Rytų Ukrainoje. Vienintelė informacija apie tuometinę jo veiklą buvo ta, kad 2016 m. jis dalyvavo specialiųjų pajėgų reide Maskvos aneksuotame Kryme, per jį žuvo keli Rusijos agentai.
Pats K. Budanovas apie savo tarnybą nedaugžodžiauja, tik atskleidė, kad buvo tris kartus sužeistas – vieną kartą skeveldros pataikė netoli širdies. Dėl šautinės žaizdos alkūnėje matyti, kad jo dešinė ranka sustingusi.
Pasak HUR atstovo, į jį kėsintasi daugiau nei 10 kartų. 2019 m. Kyjive sprogo jo automobilis – tuo metu šis išpuolis buvo siejamas su Rusijos saugumo tarnybomis.
35 metų jis tapo vienu jauniausių Ukrainos generolų.
Likus keliems mėnesiams iki 2022 m. vasarį Rusijos pradėtos invazijos, jis numatė didelio masto puolimą, kai visas pasaulis neigė Maskvos ketinimus.
Rėmėjai jį apibūdina kaip asimetrinio karo meistrą.
Tačiau jo prognozė, kad Ukrainos kariuomenė 2023 m. įžengs į Krymą, neišsipildė, o Maskva nuo to laiko sustiprino puolimą ir užėmė daugiau teritorijos.
Atakos Rusijoje
Ramaus būdo K. Budanovas prisiėmė atsakomybę už kelias operacijas Rusijoje, įskaitant dronų smūgį į naftos perdirbimo gamyklą Sankt Peterburge – toli nuo fronto linijos. Dėl šių operacijų jis tapo populiarus Ukrainos visuomenėje.
Tarptautinėje konferencijoje Kyjive 2023 m. rugsėjį jis sulaukė plojimų atsistojus dar prieš pasakydamas kalbą, pareigūnai būriavosi, kad su juo nusifotografuotų. 2024 m. V. Zelenskis jį paskelbė „Ukrainos didvyriu“.
Tačiau Maskvai jis yra pagrindinis taikinys. Nuo invazijos pradžios Rusija bent du kartus taikėsi į karinės žvalgybos būstinę Kyjive, 2023 m. gegužę tvirtino nužudžiusi K. Budanovą.
Jo žmona 2023 m.išgyveno nuodijimą, pranešė karinė žvalgyba.
Tačiau tai nesustabdė K. Budanovo. 2024 m. vasario 1 d. jis perspėjo, kad „atakų prieš Rusijos infrastruktūrą bus daugiau“. Po kelių valandų jo agentūra pareiškė Kryme nuskandinusi Rusijos karo laivą.
