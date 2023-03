Branduoliniai ginklai Baltarusijoje: ką tai reiškia Lietuvai?

– Ką mums reiškia toks branduolinis arsenalas pašonėje?

– Galima pasakyti, kad branduolinis ginklas – asimetrinis ginklas. Mes tokio neturime. Tiesa, NATO turi, bet į taktinio lygio mes negalime atsakyti. Dar viena blogybė, kad, pasak V. Putino, Aliaksandrui Lukašenkai bus suteiktas savarankiškas sprendimas, kada tuos branduolinius ginklus panaudoti. Tai ar čia įeina ir tie taktiniai branduoliniai ginklai, apie kuriuos kalbėjo V. Putinas, ar čia tik apima tuos strateginius ginklus. Tai keičia situaciją. Ir Josepas Borrellis (Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas, aut.past.) pasakė, kad tokiu būdu pasiųstos trys žinutės. Pirmoji, kad tai yra eskalacija. Antra žinutė – padidinta grėsmė Europai. Na, o trečia žinutė nukreipta A. Lukašenkai, kad tam tikra atsakomybė gula ir ant jo pečių, nes jis turi teisę spręsti, kada tą branduolinį ginklą panaudoti. Tad A. Lukašenka turėtų suprasti, kad jis irgi tampa legitimus taikinys.

– Kaip apskritai galima vertinti tokį V. Putino pareiškimą dėl branduolinio ginklo. Gal tai desperacijos paskatintas žingsnis, o gal realūs ateities planai?

– Manyčiau, tai susiję su tuo, kad jiems nesiseka karas Ukrainoje. Jų puolimas, kurį planavo sėkmingai įgyvendinti, iš esmės nepavyko. Jie yra užstrigę Donbase prie Bachmuto, Marinkos ir Avdijivkos fronto linijos. Dabar jie laukia Ukrainos kontrpuolimo. Tad jie pradėjo, galima sakyti, tokią informacinę operaciją. Tai yra kalbėti, kad Vakarai nebespės gaminti ginkluotės, kad jų gynybos pramonė yra pranašesnė ir kad jie per metus galės pagaminti 600 tankų bei toliau tęsti puolimą. Tačiau, aišku, tai yra blefas. Vakarų ekspertų vertinimais, Rusija išties pajėgi pagaminti tik 20 tankų per mėnesį, tad per metus tiek šarvuočių jie tikrai nepagamintų. Taip pat blefas, kad vakarietiška gynybos pramonė yra mažiau pajėgi. To tikslas yra paprastas. Taip norima įtikinti Vakarų visuomenę, suformuoti tokią nuomonę, kad neverta investuoti į Ukrainą, kaip ir priešintis, nes Rusija yra galinga ir kad jie pasiryžę tą karą laimėti. Tos kalbos apie branduolinio ginklo dislokavimą irgi yra taktika palaužti valią ir įbauginti.

Jam buvo paaiškinta, kad jeigu panaudos bet kokį branduolinį ginklą, kad ir taktinį, bus atsakyta konvencinėmis priemonėmis(...) O paraleliai bus suduotas smūgis ir į V. Putino bunkerį, kad jis žus.

– Užvakar krašto apsaugos ministras ramino, kad yra atgrasymo priemonės ir nieko papildomo daryti nereikėtų. Ar galėtumėte paaiškinti, kaip veikia tas NATO branduolinis atgrasymas?

– NATO branduolinis atgrasymas veikia pagal 5 straipsnį. Tai reiškia, jeigu viena NATO valstybė užpuolama, traktuojama, kad užpultos yra visos NATO šalys. Bet mes nežinome, kaip tai realiai veiktų, jeigu būtų panaudotas taktinis branduolinis ginklas. Abejočiau, kad NATO atsakytų strateginiu branduoliniu ginklu. Greičiausiai būtų atsakyta konvencinėmis priemonėmis. Reaguoti vis tiek reikia. Manau ir J. Borrellio pareiškimas yra savalaikis bei teisingas. Norėtųsi, kad ir kitos, ne tik branduolinės, valstybės išreikštų savo poziciją ir nusiųstų žinutes tiek V. Putinui, tiek ir pačiam A. Lukašenkos režimui, kad tai padidina rizikas ir jiems patiems.

– Kaip dėl ukrainiečių. Ar tai negali būti Rusijos pasirengimas panaudoti taktinį branduolinį ginklą Ukrainoje?

– Nesinorėtų tuo tikėti, bet ukrainiečiai irgi sureagavo į tai. Manyčiau, kad bet kuriuo atveju ta rizika padidėja. Tačiau V. Putino retorika keičiasi – apie branduolinio ginklo panaudojimą jis jau kalba atsargiau arba tik užuominomis. Vakaruose šis klausimas dėl branduolinio ginklo panaudojimo buvo laikomas nebeaktualus, kadangi net ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas buvo išreiškęs tokį nepasitikėjimą ir prašymą, kad V. Putinas daugiau nevartotų tokios retorikos. Jam buvo paaiškinta, kad jeigu panaudos bet kokį branduolinį ginklą, kad ir taktinį, bus atsakyta konvencinėmis priemonėmis ir jo visas Juodosios jūros laivynas bei visos karinės pajėgos, kurios yra Donbase, bus nušluotos nuo žemės paviršiaus labai greitai. O paraleliai bus suduotas smūgis ir į V. Putino bunkerį, kad jis žus, jei panaudos tokį ginklą. Manyčiau, kad ta vakarietiška pozicija yra nepakitusi. Tiesiog V. Putinai gal reikėtų vėl visa tai priminti.