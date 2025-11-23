Bosnijos serbai renka naują lyderį

M. Dodikas buvo nušalintas iš pareigų dėl to, kad nepaisė tarptautinio pasiuntinio, kuriam buvo pavesta prižiūrėti šalies taikos susitarimus, priimtų sprendimų.
Vyriausiajam įgaliotiniui pavesta prižiūrėti, kaip vykdomas Deitono susitarimas, kuriuo 10-e dešimtmetyje pavyko užbaigti kruviną pilietinį Bosnijos karą.
Išankstinis balsavimas Serbų Respublikoje (RS) – viename iš dviejų politinių darinių, sudarančiame Bosniją ir Hercegoviną – reiškia, kad nugalėtojas eis pareigas mažiau nei metus iki 2026 metų spalį vyksiančių visuotinių rinkimų.
Šis balsavimas laikomas esminiu M. Dodiko kraštutinių dešiniųjų partijos, kuri valdžioje yra beveik du dešimtmečius, palaikymo išbandymu.
Maždaug 1,2 milijono rinkėjų gali rinktis iš šešių kandidatų, iš kurių išsiskiria du pagrindiniai favoritai.
Buvęs vidaus reikalų ministras 63-jų Siniša Karanas (Siniša Karanas) yra artimas M. Dodiko sąjungininkas ir asmeninis jo pasirinkimas. M. Dodikas tebėra savo partijos – Nepriklausomų socialdemokratų aljanso (SNSD) – vadovas.
Pagrindinė opozicinė grupė – Serbų demokratų partija (SDS) – pasirinko palyginti nežinomą Branko Blanušą (Branką Blanušą) – 56-erių elektrotechnikos profesorių, ne kartą kaltinusį M. Dodiką ir jo partiją korupcija.
Balsavimas vyksta po daugelį metų trukusių Bosnijos ir Hercegovinos vyriausiojo įgaliotinio Christiano Schmidt (Kristiano Šmito) ir M. Dodiko nesutarimų, kurie įstūmė Bosniją į politinę ir institucinę krizę, daugelio nuomone, didžiausią nuo 1992–1995 metų karo pabaigos.
Anksčiau šiais metais M. Dodikas buvo nuteistas vienerių metų laisvės atėmimo bausme ir jam buvo šešerius metus uždrausta užimti oficialius postus dėl Ch. Schmidto sprendimų nepaisymo.
66-erių lyderis, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, kelis mėnesius nepaisė teismo nutarties, tačiau spalį staiga sutiko būti nušalintas nuo pareigų.
Per kelias dienas JAV panaikino sankcijas M. Dodikui ir keliems jo sąjungininkams, įskaitant S. Karaną, kurios galiojo nuo 2017 metų.
