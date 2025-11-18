 Bitkoino kursas nukrito žemiausiai nuo balandžio

Bitkoino kursas nukrito žemiausiai nuo balandžio

2025-11-18 11:40
BNS inf.

Bitkoino kursas antradienį pasiekė žemiausią lygį nuo balandžio mėnesio – apytikriai 90 tūkst. JAV dolerių, skelbia „Trading Economics“.

Bitkoino kursas nukrito žemiausiai nuo balandžio
Bitkoino kursas nukrito žemiausiai nuo balandžio / Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Taigi, populiariausia kriptovaliuta prarado daugiau nei ketvirtadalį savo vertės nuo spalio 6-ąją, kai buvo užfiksuotas jos kainos rekordas (126 tūkst. dolerių).

Pagrindiniai bitkoino pirkėjai, įskaitant ETF, kompanijas ir ilgalaikius investuotojus, per pastarąjį mėnesį apkarpė portfelius, o krintančios technologijų bendrovių akcijų kainos sumažino apetitą rizikai, pažymi portalas.

Spaudimą kriptovaliutų rinkai daro sumenkęs likvidumas, institucinių investuotojų atsitraukimas nuo rizikingų aktyvų, plataus masto makroekonominiai veiksniai, įskaitant išblėsusius lūkesčius dėl JAV bazinių palūkanų mažinimo per artimiausią pinigų politikos svarstymą ateinantį mėnesį.

„Tai, ką dabar matome, nėra kriptovaliutų rinkos griūtis. Tai vis dar spalio mėnesio įvykių pasekmės“, – „Financial Times“ cituoja investicijų kompanijos „CEA Industries“ vadovą Davidą Namdarą.

Šiame straipsnyje:
bitcoino kursas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų