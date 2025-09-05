Bidenui atlikta piktybinio odos darinio šalinimo operacija

Atstovė Kelly Scully patvirtino, kad J. Bidenui buvo atlikta operacija, pasirodžius televizijos laidos „Inside Edition“ reportažui, kuriame matomas buvęs prezidentas, išeinantis iš bažnyčios Delavere su nauju randu ant kaktos.
Ji teigė, kad darinys buvo pašalintas naudojant Mohso techniką, kurios metu siekiama išsaugoti kuo daugiau sveikos odos.
Prieš dvejus metus, kai J. Bidenas dar buvo prezidento poste, jam nuo krūtinės buvo pašalintas darinys – vėliau nustatyta, kad tai buvo bazalinių ląstelių karcinoma.
Gegužę J. Bideno biuras paskelbė, kad jam diagnozuotas agresyvios formos prostatos vėžys, kuris yra išplitęs ir į kaulus.
„Vėžys paliečia mus visus. Kaip daugelis jūsų, mudu su (žmona) Jill žinome, kad stipriausi būname tada, kai sunkiausia“, – tuo metu socialiniame tinkle rašė J. Bidenas.
Bidenų šeima per daugelį metų ne kartą susidūrė su vėžiu. 2015 metais nuo smegenų vėžio mirė J. Bideno sūnus Beau Bidenas. Jo žmonai Jill Biden buvo pašalinti du vėžiniai dariniai.
