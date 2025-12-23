Brazilijos teismas leido Jairui Bolsonaro išvykti iš kalėjimo operacijai

J. Bolsonaro buvo nuteistas dėl schemos, kaip po 2022-ųjų rinkimų sutrukdyti Luizui Inacio Lulai da Silvai (Luisui Inasiju Lulai da Silvai) užimti prezidento postą, ir šiuo metu atlieka 27 metų įkalinimo bausmę už sąmokslą surengti perversmą.
Jis paprašė, kad trečiadienį jį pervežtų į ligoninę, o ketvirtadienį, Kalėdų dieną, būtų atlikta operacija.
Aukščiausiojo Teismo teisėjas Alexandre de Moraesas (Alešandri di Moraesas) patenkino prašymą po to, kai ekspertai praėjusią savaitę pateiktame vertinime patvirtino, kad operacija yra mediciniškai būtina.
70-metis kraštutinių dešiniųjų pažiūrų lyderis turi rimtų sveikatos problemų, įskaitant komplikacijas, kilusias po 2018 metais išgyvento dūrio peiliu į pilvą.
Šįkart jam diagnozuota kirkšnies išvarža.
Operacija bus atlikta privačioje klinikoje „DF Star“, esančioje Brazilijos sostinėje, kur J. Bolsonaro balandį buvo atlikta kita operacija.
Buvęs prezidentas nuo lapkričio laikomas specialioje patalpoje policijos būstinėje sostinėje Brazilijoje.
Jis atmeta kaltinimus ir teigia esąs politinio persekiojimo auka.
Naujausi komentarai