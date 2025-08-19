Benjaminas Netanyahu kritikuoja Prancūzijos prezidentą už „antisemitinės ugnies“ kurstymą

E. Macronas liepos pabaigoje pareiškė, kad jo šalis oficialiai pripažins Palestinos valstybę per rugsėjį vyksiantį Jungtinių Tautų (JT) susitikimą, sukėlęs Izraelio pasipiktinimą.
Jei Paryžiaus pozicija šiuo klausimu nepakis, Prancūzija prisijungs prie Palestinos valstybingumą pripažįstančių šalių sąrašo, kuris vis ilgėja nuo tada, kai Izraelis, reaguodamas į „Hamas“ surengtą sukrečiantį išpuolį, prieš beveik dvejus metus pradėjo bombarduoti Gazos Ruožą.
Laiške E. Macronui B. Netanyahu teigė, kad po šio prezidento pareiškimo Prancūzijoje „smarkiai padaugėjo“ antisemitizmo apraiškų.
„Jūsų raginimas sukurti palestiniečių valstybę tik kursto šią antisemitinę ugnį. Tai ne diplomatija, tai nuolaidžiavimas. Tai atlygis už „Hamas“ teroro aktus, kuris sustiprina „Hamas“ atsisakymą išlaisvinti įkaitus, drąsina tuos, kurie grasina Prancūzijos žydams, ir kursto neapykantą žydams, dabar siautėjančią jūsų gatvėse“, – parašė laiške B. Netanyahu.
Izraelio premjeras paragino E. Macroną kovoti su antisemitizmu Prancūzijoje, sakydamas, kad jis turi „silpnumą pakeisti veiksmais, nuolaidžiavimą – ryžtu, ir padaryti tai iki aiškios datos: žydų Naujųjų metų, rugsėjo 23 dienos“.
