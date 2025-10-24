Vokietijos pietinės Bavarijos žemės premjeras Markusas Soederis pareiškė, kad ir Berlynas, ir Briuselis turėtų daryti spaudimą Kyjivui, kad šis neleistų jauniems vyrams išvykti iš šalies.
„Niekam nepadės, jei vis daugiau jaunų vyrų iš Ukrainos atvyks į Vokietiją, užuot gynę savo tėvynę“, – laikraščiui „Bild“ sakė M. Soederis.
Jo komentarai pasirodė kitą dieną, kai buvo pranešta, jog į Vokietiją atvyksta daugiau jaunų ukrainiečių vyrų, Kyjivui rugpjūtį sušvelninus kelionių taisykles.
Nuo rugsėjo 8 d. kiekvieną savaitę į Vokietiją vidutiniškai atvyksta daugiau kaip po 1000 ukrainiečių vyrų nuo 18 iki 22 metų, rodo ministerijų duomenys. Per savaitę nuo spalio 6 d. jų skaičius išaugo iki 1796 lyginant su 138, atvykusiais per savaitę nuo rugpjūčio 25 dienos.
„Turime kontroliuoti ir gerokai sumažinti staigų jaunų vyrų iš Ukrainos antplūdžio padidėjimą“, – laikraščiui sakė M. Soederis, vadovaujantis Krikščionių socialinei sąjungai (CSU) – regioninei partijai, artimai kanclerio Friedricho Merzo krikščionims demokratams (CDU).
Rusijai 2022 m. įsiveržus, Ukraina uždraudė 18–60 metų vyrams išvykti iš šalies, numačiusi tik nedaug išimčių. Tačiau rugpjūtį Kyjivas sušvelnino taisykles.
Pasak M. Soederio, leidimas jauniems vyrams išvykti iš Ukrainos kenkia paramai, kurią Vokietija teikia kariaujančiai šaliai.
„Mes neabejodami remiame Ukrainą: ginklais, pinigais, humanitarine pagalba. Tačiau mums taip pat reikia Ukrainos kareivių, ginančių savo šalį“, – sakė M. Soederis.