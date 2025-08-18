NATO vadovas Markas Rutte (Markas Riutė), Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) pirmieji pasirodė po to, kai Ukrainos ambasadoje Vašingtone susitiko su V. Zelenskiu.
Artėjant deryboms su Donaldu Trumpu Europos lyderiai atvyksta į Baltuosius rūmus
2025-08-18 19:56
Europos lyderiai pirmadienį pradėjo rinktis Baltuosiuose rūmuose prieš svarbias derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl galimo taikos susitarimo su Rusija.
AFP nuotr.
