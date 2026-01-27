„Amnesty International“: Mianmaras naudoja „laivus-vaiduoklius“, kad gautų aviacinių degalų atakoms

Londone įsikūrusios grupės tyrimas išanalizavus prekybos, laivybos, palydovų ir uosto valdžios duomenis parodė, kad Mianmaro kariuomenė importuoja reaktyvinius degalus „laivais-vaiduokliais“, kurie išjungia savo automatinio identifikavimo sistemos (AIS) vietos sekimo radijo imtuvus, kad išvengtų aptikimo.
„Amnesty International“ pranešime teigiama, kad 2025 metais Mianmaras importavo daugiau nei 109 tūkst. tonų aviacinių degalų – 69 proc. daugiau nei ankstesniais metais ir tai didžiausias kiekis nuo to laiko, kai kariuomenė 2021 metais nuvertė išrinktą Aung San Suu Kyi (Aung San Su Či) vyriausybę.
„Praėjus penkeriems metams po perversmo, mūsų analizė rodo, kad Mianmaro chunta ir toliau apeidinėja sankcijas ir ieško naujų būdų importuoti reaktyvinius degalus, kuriuos naudoja savo civilių bombardavimui – 2025-ieji buvo mirtiniausi metai, kai oro atakų aukų skaičius viršijo visus rekordus nuo chuntos perėmimo 2021 metais“, – sakė Montse Ferrer (Moncė Ferer), „Amnesty International“ regioninių tyrimų direktorė.
Mianmaro karinės vyriausybės oponentai apibūdina aviacinių degalų tiekimo nutraukimą kaip itin svarbų mažinant jos karo gamybos pajėgumus, dėl kurių nukentėjo daug civilių.
Civilių, žuvusių per antskrydžius, skaičius nėra aiškus, tačiau nuo to laiko, kai kariuomenės įvykdytas valdžios perėmimas sukėlė pasipriešinimą visoje šalyje, valstybės saugumo pajėgos nužudė daugiau nei 7,7 tūkst. civilių, rodo politinius sulaikymus, atakas ir aukas sekančios Politinių kalinių rėmimo asociacijos duomenys.
Įvairios, nors ir ne visapusiškos, tarptautinės sankcijos, kurioms vadovavo JAV ir Jungtinė Karalystė, nebuvo veiksmingos sustabdant oro atakas, kurių taikiniai neturi veiksmingos gynybos, pranešė „Amnesty International“.
Kariniai veiksmai taip pat remiami ginklais, daugiausia iš Rusijos ir Kinijos – svarbių valdančiųjų generolų sąjungininkų.
Sankcionuotų valstybių taktika
„Amnesty International“ teigė, kad jos tyrimas patvirtino mažiausiai devynių atskirų aviacinių degalų siuntų pristatymą į Mianmarą keturiais laivais laikotarpiu nuo 2024 metų vidurio iki 2025 metų pabaigos, taip pat atskleidė didelius aviacinių degalų patekimo į Mianmarą pokyčius per šį laikotarpį.
Tai apima „laivus-vaiduoklius“, kurių AIS radijo imtuvai yra išjungti arba transliuoja klaidingas pozicijas, ir laivus, kurie nuolat keičia savo pavadinimą, vėliavą ar nuosavybę ir dažnai krauna degalus per perdavimus vandenyse iš laivo į laivą, o ne uostuose ir terminaluose, teigia „Amnesty International“.
Mianmaro karinė vyriausybė kol kas neatsakė į klausimus apie „Amnesty International“ pranešimą.
Tokią taktiką jau kelerius metus naudoja naftos eksportuotojai, įskaitant Iraną, Venesuelą ir ypač Rusiją, susidūrusią su sankcijų lavina reaguojant į 2022 metų invaziją į Ukrainą. Šiaurės Korėja, naftos importuotoja, taip pat pranešama, kad naudoja „laivus-vaiduoklius“, plačiai vadinamus „šešėliniu laivynu“.
„Amnesty International“ pripažino negalinti patvirtinti aviacinių degalų tiekėjų ar kilmės vietos, tačiau teigė, kad sankcijų apėjimo taktika „atspindi metodus, kuriuos paprastai naudoja tanklaiviai, gabenantys sankcionuotus degalus iš Irano“.
„Amnesty International“ paragino uždrausti aviacinių degalų gabenimą į Mianmarą ir atšaukti visas į tiekimo grandinę įtrauktas įmones, kad būtų išvengta tolesnės žalos civiliams.
2022 metais išleistame pranešime buvo atskleista, kad tarptautinės kompanijos, įsikūrusios Singapūre ir Tailande, dalyvavo tiekimo grandinėje, kuri tiekė aviacinius degalus į Mianmarą.
Jame teigiama, kad po to, kai buvo įvestos sankcijos kai kurioms tiekimo grandinės dalims, „degalai buvo perkami ir perparduodami daug kartų, siekiant užmaskuoti jų kilmę. Mažiausiai devynios siuntos pasiekė Mianmarą 2023-iaisiais ir 2024-ųjų pradžioje, daugelis jų buvo gabenamos per sandėlį Vietname, o tai rodo apgalvotą sankcijų apeidinėjimo taktiką“.
