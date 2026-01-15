M. C. Machado, vilkinti baltu kostiumu, atvyko į Baltųjų rūmų kompleksą Vašingtone ir buvo palydėta į vidų, kur, pasak pareigūnų, už uždarų durų vyks pietūs su D. Trumpu, pranešė naujienų agentūros AFP fotografas.
AFP fotografas: Maria Corina Machado atvyko į Baltuosius rūmus derybų su Donaldu Trumpu
2026-01-15 20:54
Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado (Marija Korina Mačado) ketvirtadienį atvyko į Baltuosius rūmus derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), kuris po venesueliečių lyderio Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) nuvertimo Nobelio taikos premijos laureatę paliko nuošalyje.
Maria Corina Machado / AFP nuotr.
