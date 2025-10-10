Machado dedikavo savo gautą Nobelio taikos premiją Venesuelos žmonėms ir Trumpui

„Skiriu šią premiją kenčiantiems Venesuelos žmonėms ir prezidentui Trumpui už jo ryžtingą paramą mūsų reikalui!“ – rašė ji platformoje „X“.
„Esame ant pergalės slenksčio ir šiandien, labiau nei bet kada anksčiau, tikimės, kad prezidentas Trumpas, Jungtinių Valstijų žmonės, Lotynų Amerikos tautos ir demokratinės pasaulio valstybės yra pagrindiniai mūsų sąjungininkai siekiant Laisvės ir demokratijos“, -–pridūrė ji.
M. C. Machado pastaruosius metus slapstosi Venesueloje po rinkimų, kuriuos pavogęs kaltinamas autoritarinis kairiųjų pažiūrų prezidentas Nicolas Maduro.
Jai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, todėl ji agitavo balsuoti už savo bendražygį, buvusį diplomatą Edmundo Gonzalezą Urrutią, kurį didžioji dalis tarptautinės bendruomenės laiko teisėtu nugalėtoju.
Nobelio komitetas paminėjo jos „nenuilstamą darbą ginant Venesuelos žmonių teisę į demokratiją ir kovą siekiant teisingo ir taikaus perėjimo nuo diktatūros prie demokratijos“.
58 metų M. C. Machado palaiko D. Trumpo vykdomą karinio spaudimo N. Madurui kampaniją, įskaitant didelį JAV karinio jūrų laivyno dislokavimą netoli Venesuelos, kaip „būtiną priemonę“ siekiant demokratijos pergalės Venesueloje.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt savo „X“ paskyroje pasidalijo M. C. Machado įrašu, kuriame ji dedikavo savo Nobelio premiją D. Trumpui.
Keli M. C. Machado kolegos opozicijos lyderiai, įskaitant dukart buvusį kandidatą į prezidentus Henrique Caprilesą, pasveikino ją gavus premiją.
„Tegul šis pripažinimas bus dar vienas postūmis siekti TAIKOS, o mūsų Venesuela paliks kančias praeityje ir susigrąžins laisvę bei demokratiją, dėl kurių tiek metų kovojo“, – „X“ paskyroje rašė H. Caprilesas.
Živilė Aleškaitienė (AFP)
