14 metų egzaminas baterijoms – ne riba

Po 14 metų nepertraukiamo darbo gamintojo elementai ne tik neprarado gyvybingumo, bet ir yra pasirengę tarnauti dar mažiausiai dešimtmetį, praneša „InsideEVs Global“.
2011 m. startavęs Kinijos „Zhangbei“ projektas tapo pirmąja pasaulyje stambia ličio jonų energijos kaupimo sistema.
Ji prisidėjo prie žaliosios energijos tiekimo 2022 m. žiemos olimpinėms žaidynėms ir be atvangos veikė iki pat 2025 m. birželio. Per visą šį laikotarpį būdavo nuolat patiriamos įkrovimo bei iškrovimo apkrovos, tačiau neprireikė pakeisti nė vieno modulio.
Projektą uždarius, per 50 originalių prizminių LFP celių nukeliavo į CATL laboratoriją.
Rezultatai pranoko lūkesčius: elementai išsaugojo apie 85 proc. pradinės talpos. CATL vertinimu, jie gali atlaikyti dar apie 1 tūkst. ciklų ir puikiai tiks antriniam panaudojimui mažesnėse kaupyklose.
Nuodugni analizė parodė, kad celių vidinė struktūra beveik nenukentėjo, faktiškai neaptikta ir grafito senėjimo požymių.
Nors LFP technologija nusileidžia nikelio, mangano ir kobalto (NMC) baterijoms energijos tankiu, ji paprastai pasižymi didesniu cikliniu patvarumu ir yra pigesnė.
Šie testai patvirtina ekspertų išvadas: modernios baterijos genda rečiau nei 0,3 proc. atvejų ir tinkamai prižiūrimos gali pergyventi pačius elektromobilius.
Naujausi komentarai