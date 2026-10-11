 14 metų egzaminas baterijoms – ne riba

14 metų egzaminas baterijoms – ne riba

2026-10-11 14:00 kauno.diena.lt inf.

Pasaulinė akumuliatorių lyderė CATL siunčia žinutę rinkai: ličio geležies fosfato (LFP) technologija gali gerokai pergyventi net ir pačias elektrines transporto priemones.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Rezultatas: 14 metų atlaikę elementai turėtų tarnauti dar bent dešimtmetį.
Rezultatas: 14 metų atlaikę elementai turėtų tarnauti dar bent dešimtmetį. / CATL nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Po 14 metų nepertraukiamo darbo gamintojo elementai ne tik neprarado gyvybingumo, bet ir yra pasirengę tarnauti dar mažiausiai dešimtmetį, praneša „InsideEVs Global“.

2011 m. startavęs Kinijos „Zhangbei“ projektas tapo pirmąja pasaulyje stambia ličio jonų energijos kaupimo sistema.

Ji prisidėjo prie žaliosios energijos tiekimo 2022 m. žiemos olimpinėms žaidynėms ir be atvangos veikė iki pat 2025 m. birželio. Per visą šį laikotarpį būdavo nuolat patiriamos įkrovimo bei iškrovimo apkrovos, tačiau neprireikė pakeisti nė vieno modulio.

Projektą uždarius, per 50 originalių prizminių LFP celių nukeliavo į CATL laboratoriją.

Rezultatai pranoko lūkesčius: elementai išsaugojo apie 85 proc. pradinės talpos. CATL vertinimu, jie gali atlaikyti dar apie 1 tūkst. ciklų ir puikiai tiks antriniam panaudojimui mažesnėse kaupyklose.

Nuodugni analizė parodė, kad celių vidinė struktūra beveik nenukentėjo, faktiškai neaptikta ir  grafito senėjimo požymių.

Nors LFP technologija nusileidžia nikelio, mangano ir kobalto (NMC) baterijoms energijos tankiu, ji paprastai pasižymi didesniu cikliniu patvarumu ir yra pigesnė.

Šie testai patvirtina ekspertų išvadas: modernios baterijos genda rečiau nei 0,3 proc. atvejų ir tinkamai prižiūrimos gali pergyventi pačius elektromobilius.

Šiame straipsnyje:
CATL
ličio jonai
energijos kaupimo sistema

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų