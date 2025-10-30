 Ministrės nėštumas

Ministrės nėštumas

2025-10-30 13:00
Asta Dykovienė

Turime nuvilti, bet ši geroji žinia niekaip nesusijusi su mūsų mylima tėvyne ir jos nuostabiomis buvusiomis bei esamomis ministrėmis.

Asta Dykovienė
Asta Dykovienė / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Nuo politikos
iki kultūros

Šįkart kalba apie Diellą – ministro pareigas Albanijos vyriausybėje einančią dirbtinio intelekto robotę. Maža to, kad prieš kurį laiką albanai ir taip jau viso pasaulio aukščiausiąjį biurokratijos luomą šokiravo novatorišku proveržiu, įsileidę į iškiliųjų gildiją dirbtinį protą, tai dabar Albanijos premjeras Edi Rama paskelbė, kad jo ministrė-robotė Diella dar ir nėščia, laukiasi nei daug, nei mažai – 83 palikuonių.

Neįtikėtinas produktyvumas. Gamtos pasaulyje jai sunkiai prilygtų bet kurie smulkieji gyviai, jau nekalbant apie žinduolius ir kitus stuburinius.

Taigi Diella netrukus dalinsis savo vaikais su ministrui pirmininkui E. Ramai lojaliais centro kairės Socialistų partijos parlamentarais.

Kiekvienas jų į padėjėjus gaus po robotės vaiką, kurie esą paveldės savo motinos žinias apie Europos Sąjungos teisės aktus.

Maža to, dirbtiniai padėjėjai lavins dar ir politiko darbo discipliną, taigi „pamiršti“ po pertraukos sugrįžti į posėdį nebebus taip paprasta. Robotukai stebės ir žinos viską apie visus.

Kol kas neskelbiama, kas vaikų tėvas ir kada didžiojo gimdymo diena, bet panašu, kad jo nelaukia nei albanų politikai, nei jų gyvieji padėjėjai, kuriems nūnai nebeliks ką veikti, išsiperėjus robotukams, nes šitų gi niekaip nepapirksi ir neapgausi.

Juolab šia drąsia premjero E. Ramos inovacija kaip tik ir siekiama išnaikinti nepotizmą ir interesų konfliktą šalyje, garsėjančioje korupcija.

Klausimas: kuo mes prastesni už albanus? Kodėl bent vienai ministerijai negalėtų vadovauti kokia nors Diellos sesuo? Gal ilgainiui ir ji pastotų?

