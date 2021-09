Krizės baudžia, bet nemoko

Rugpjūčio pabaigoje išdalyta paskutinė parama, o nuo rugsėjo mokesčių inspekcija skaičiuoja per pandemijos krizę išgyvenusius ir kritusius verslo viščiukus. Kai baigs, bus matoma, kokio masto banga per pusantrų metų su COVID-19 nusirito per Lietuvą.

Ekonomistai, finansininkai ir politikai mėgsta akcentuoti, kad iš kiekvienos krizės pasimokome. Niekas nieko nepasimoko. Buvo 1999-ųjų Rusijos krizė, deja, nemaža dalis mūsų įmonių ir toliau glaudžiai susijusios su Rytų šalimis kaimynėmis. Pavyzdžiui, Baltarusija. Dabar bėdoja, kad tai labai stipriai kirs per kišenę tiek dėl europinių sankcijų kaimynėms, tiek dėl kaimynių sankcijų mums. Žinoma, geopolitinius procesus prognozuoti nelengva. Tačiau įmanoma. Po paskutiniųjų Aliaksandro Lukašenkos rinkimų kilus įtampai ir Baltarusijoje, ir tarptautinėje erdvėje, bet kurį ekonomistą, besidomintį naujienomis, turėjo aplankyti nuojauta, kad ten pavojinga.

Ekonomistų raminimai, kad būsto burbulai negresia, nes auga vidutinis atlyginimas, veikia kaip narkotikas.

Buvo 2009-ųjų krizė. Pokšintys būsto kainų burbulai sugriovė daugybę svajonių pilių. 2019-ųjų pandemijos krizė atskleidė, kad nekilnojamojo turto kainos taip pat atitrūksta nuo realybės. Už suklypusį tvartelį, kažkodėl vadinamą sodyba, prašoma kosminės kainos. Ir jeigu būtų tik prašoma… Ir mokama. Ekonomistų raminimai, kad būsto burbulai negresia, nes auga vidutinis atlyginimas, veikia kaip narkotikas – formuoja baimę (o gal lūkestį), kad viskas tik brangs. Tie, kurie perka sau, tiki sutaupysiantys anksčiau įsigiję, perpardavinėtojai mano irgi laimėsią, nes atsikratę butų, namų, sodybų ar sklypų uždirbs.

Bet. Tie patys ekonomistai patys sau prieštarauja. Kalbėdami apie didėjančius atlyginimus kritikuoja šį staigų kilimą, mat darbo našumas auga taip lėtai, tarsi dekoratyvinis medis bonsas.