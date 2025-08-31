Žvilgnis į kolegijas: siūloma padidinti finansavimą moksliniams tyrimams ir meno veiklai

Seimo nariai siekia užtikrinti, kad kolegijoms 2025 m. būtų skiriama ne mažiau kaip 15 proc., o nuo 2026 m. – 20 proc. bazinio finansavimo lėšų, skirtų MTEP ir meno veiklos plėtrai.
Tai numatančias Mokslo ir studijų įstatymo pataisas įregistravęs Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys Dainius Varnas sako, kad jas priėmus būtų ištaisyta klaida ir atkurtas 2022 m. kolegijoms numatytas finansavimas MTEP bei meno veiklai.
Projektą parengę parlamentarai sako, kad toks finansavimo modelis buvo numatytas dar 2022 m., tačiau dėl netiksliai parengto naujo dokumento 2023 m. gruodžio 5 d. priimtose pataisose buvo įtvirtinta senoji redakcija, ribojanti finansavimą iki 10 proc.
„Todėl siekiama ištaisyti atsiradusią klaidą Mokslo ir studijų įstatyme, kuri pažeidžia teisėtus kolegijų lūkesčius ir sudaryti prielaidas tinkamam įsipareigojimų pagal „Naujos kartos Lietuva“ planą, įgyvendinimui“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Jame taip pat pažymima, kad neskyrus papildomo finansavimo, didžioji dalis kolegijų negalės įgyvendinti įstatyme keliamų reikalavimų MTEP veiklai ir pagal šiuo metu galiojančias nuostatas neteks akreditacijos.
Priėmus siūlomas įstatymo pataisas, 2026 m. papildomai reikėtų 4,1 mln. eurų, o 2027 m. ir vėlesniais – 11,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys D. Varnas inicijavo įstatymo pakeitimus, atsižvelgdamas į Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) kreipimąsi į šį komitetą. Savo parašais jas parėmė socialdemokratų, „aušriečių“, „valstiečių“ ir Mišrios Seimo narių grupės atstovai.
Šiuo metu įstatyme numatyta, kad kasmet kolegijų MTEP ir meno veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 proc. kolegijų bazinio finansavimo lėšų.
Naujausi komentarai