Vyriausybė skyrė rentą Kovo 11-osios akto signataro Jono Šimėno našlei

Rentą nuspręsta skirti nuo šių metų spalio 13-osios.
Valstybinės signataro našlių rentos dydis – 25 proc. valstybinės signataro rentos dydžio – apie 606 eurus.
Kaip rašė BNS, J. Šimėnas mirė 2023-aisiais eidamas 70 metus.
Politikas gimė 1953-iųjų liepos 31 dieną Anykščių rajono Papilių kaime. 1990–1992 metais buvo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariu, išrinktu Gargždų rinkimų apygardoje. 2008–2012 metais ėjo Seimo nario pareigas.
2000 metais J. Šimėnas apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
