VTEK netirs Garbačiauskaitės-Budrienės elgesio

2026-01-13 15:42
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Antradienį posėdžiavusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės‑Budrienės elgesio.

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė
Monika Garbačiauskaitė-Budrienė / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

„VTEK buvo gavusi prašymus ištirti LRT vadovės elgesį dėl asmeninėje „Facebook“ paskyroje paviešintų LRT Tarybos turinio komiteto pirmininko pateiktų klausimų bei dėl sąsajų su protesto akcijos „Šalin rankas“ inicijavimu ar viešinimu LRT eteryje“, – rašoma komisijos pranešime.

„VTEK nustatė, kad nėra duomenų, jog M. Garbačiauskaitė‑Budrienė būtų pasinaudojusi tarnybine informacija ar tarnybine padėtimi savo asmeniniams interesams tenkinti, kai savo „Facebook“ paskyroje paviešino su LRT administracijos veikla susijusius klausimus. Komisijos nuomone, informacija buvo pateikta oficialios komunikacijos kontekste, o pranešimas buvo skirtas ir institucijos skaidrumui didinti. Taip pat nenustatyta, kad informacijos paviešinimas būtų susijęs su LRT vadovės privačiais interesais“, – akcentuoja VTEK.

VTEK nepradėjo tyrimo ir dėl pranešimo, kuriame teigta, kad LRT generalinė direktorė galėjo viešai remti protesto akcijas „Šalin rankas“, daryti įtaką redakciniams sprendimams ar sudaryti sąlygas jų viešinimui LRT eteryje.

Komisija nustatė, kad pranešime pateikta tik bendro pobūdžio informacija ir prielaidos. Konkrečių faktinių duomenų apie galimus sprendimus, susijusius su direktorės privačiais interesais, pasak VTEK, nepateikta.

