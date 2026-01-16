VSD vadovas apie Kapčiamiesčio poligoną: yra bandymų daryti įtaką gyventojams

„Yra bandymai daryti įtaką gyventojams arba sukurti regimybę, kad problema yra platesnė negu ten esančių, gyvenančių gyventojų, daugiau liečiančių požiūrį į kariuomenę, požiūrį į mūsų gynybą, saugumą, gal net ir tam tikrą Rusijos naratyvų rėmimą. Kartais labai susiliečia, ką kalba Kremliaus ruporai ir ką kalba atskiri asmenys ir judėjimai pas mus ir nėra tiesiogiai susiję su vietiniais gyventojais“, – Eltai teigė R. Bridikis.
„Turbūt ir važinėja, taip gal pasakysiu“, – paklaustas, ar gyventojus siekiama paveikti tik per viešąją erdvę, ar ir fiziškai pas juos važinėjant, atsakė jis.
Be to, VSD vadovas sako pastebintis ženklų, kad į dezinformacijos procesą gali būti įsitraukusios ir Lietuvai nedraugiškos šalys
„Pastebime per viešą komunikaciją, bet ne oficialių asmenų, o daugiau per neformalius socialinius šaltinis“, – dėstė R. Bridikis.
Kiek anksčiau šią savaitę žvalgybos vadas sakė, jog vertinant su poligono steigimu susijusias diskusijas, fiksuojamas didėjantis propagandos mastas.
„Stebime vis didėjančią propagandą, didėjantį tam tikrų nišinių kanalų įsitraukimą, tad teigti, kad Rusijos čia nėra ar Rusijai atstovaujančių asmenų šitoje temoje nėra, būtų neteisinga. Jie yra, jie domisi, stebi ir, aišku, toliau augins įtampą“, – antradienį TV3 televizijai sakė VSD vadovas.
ELTA primena, kad pernai gruodį VGT priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik, dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
