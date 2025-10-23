URM pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo

„Užsienio reikalų ministerija reiškia griežtą protestą ir reikalauja Rusijos Federaciją nedelsiant pasiaiškinti dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo bei imtis visų būtinų priemonių, kad ateityje tokie incidentai nepasikartotų“, – rašoma URM pranešime.
Apie incidentą ministerija teigia diplomatiniais kanalais informavusi NATO ir Europos Sąjungos (ES) partnerius, Šiaurės Atlanto Tarybą (NAC).
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.
Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.
Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje.
