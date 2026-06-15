Teisėjų asociacija apie sprendimus dėl Meilučio ir Bartininko: tai gali būti signalas

Ji išreiškė susirūpinimą dėl situacijos, kai birželio 9-ąją Seimas slaptu balsavimu neskyrė šių teisėjų į pareigas, nepaisant to, kad abu pretendentai buvo sėkmingai praėję atrankos ir skyrimo procedūras, įvertinti kompetentingų institucijų ir gavę teigiamas išvadas dėl jų tinkamumo eiti minėtas pareigas.
Teisėjų asociacija pabrėžė, kad pretendentams nebuvo pareikšta jokių priekaištų dėl jų profesinės kvalifikacijos, reputacijos, etikos, kompetencijos ar kitų aplinkybių, kurios galėtų kelti pagrįstų abejonių dėl jų tinkamumo skiriamoms pareigoms.
Priešingai, kompetentingos teisėjų atrankos ir vertinimo institucijos buvo pateikusios teigiamas išvadas, o Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas vienbalsiai pritarė N. Meilučio ir M. Bartninko kandidatūrų tinkamumui.
Asociacija pažymėjo, kad Seimo nariai nepasinaudojo galimybe viešai išsakyti argumentus, kurie pagrįstų balsavimą prieš šių kandidatų paskyrimą, todėl nei patys pretendentai, nei teisėjų bendruomenė, nei visuomenė neturi galimybės suprasti, kuo buvo grindžiamas sprendimas jų neskirti į atitinkamas pareigas.
Pasak asociacijos, Seimo konstitucinės teisės spręsti dėl teisėjų paskyrimo įgyvendinimas turi būti suderinamas su teisėjų nepriklausomumo, teisinės valstybės ir visuomenės pasitikėjimo teisingumo sistema principais.
Tuo metu susidariusi situacija, kaip pabrėžė asociacija, kelia susirūpinimą ne tik dėl dviejų minėtų pretendentų teisinės ir profesinės padėties, bet ir dėl platesnių pasekmių visai teismų sistemai.
„Ji gali būti suvokiama kaip signalas, kad teisėjų profesinės karjeros perspektyvos priklauso ne vien nuo jų kompetencijos ir reputacijos, bet ir nuo aplinkybių, susijusių su jų vykdyta teismine veikla ar nagrinėtomis bylomis“, – nurodė asociacija.
Jos vertinimu, tokia regimybė silpnina pasitikėjimą teismų nepriklausomumu ir gali turėti neigiamą poveikį teisinės valstybės principų įgyvendinimui.
Teisėjų asociacija ragina užtikrinti maksimaliai skaidrias teisėjų skyrimo procedūras, kad teisėjų profesinė karjera būtų grindžiama jų kompetencija, reputacija ir profesiniais nuopelnais, o teismų nepriklausomumas – apsaugotas nuo bet kokios nepagrįstos įtakos.
Šį pranešimą asociacija išplatino po to, kai Seimas praėjusią savaitę nepatvirtino N. Meilučio ir M. Bartninko kandidatūrų į minėtas pareigas. LAT teisėju paskirtas tik buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda.
Nepaskirtų teisėjų kandidatūras Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Jo vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis BNS sakė neturėjęs jokių indikacijų, kad kandidatams galėtų būti nepritarta.
Kandidatūroms be didelių diskusijų pritarusio Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas BNS šią situaciją vadino nemalonia.
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