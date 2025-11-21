Sulaukusi skundo dėl nederamo pavaduotojo Renaldo Čiužo elgesio, NŠA pradėjo vidinį tyrimą

Jo teigimu, pastarasis kaltinamas psichologiniu smurtu, mobingu bei seksualiniu priekabiavimu.
Laiške NŠA profesinei sąjungai R. Čiužo pavaldinė tvirtina, jog čia dirbančių moterų atžvilgiu skrieja nederami epitetai ir užuominos, ieškoma ir „fizinio kontakto“.
„Neapsikentę to, kas vyksta NŠA, kreipiamės prašydami kuo skubiau imtis priemonių ir nedelsiant nušalinti nuo pareigų NŠA pavaduotoją Renaldą Čiužą“, – teigiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai persiųstame skunde.
Ministerija portalui patvirtino, jog penktadienį gavo skundą, o pati NŠA pradėjo vidinį tyrimą.
„Susiekėme su Nacionalinės švietimo agentūra, ji informavo, kad pradeda vidinį tyrimą. Ministerija yra pasiruošusi padėti, jei NŠA reiktų konsultacijų dėl procesų eigos, tačiau negalime priimti ar daryti įtakos sprendimams dėl kitų įstaigų darbuotojų“, – nurodė ministerija.
NŠA direktoriaus pavaduotojo pareigas R. Čiužas pradėjo eiti šių metų liepą.
BNS rašė, kad R. Čiužas nuo 2020 metų ėjo Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento (NTAKD) direktoriaus pareigas, tačiau 2022 metais šalių susitarimu pasitraukė iš jų, sulaukęs pavaldinių kaltinimų dėl psichologinio spaudimo ir mobingo.
