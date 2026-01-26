Su IŽA susitikusi premjerė pažadėjo atstatyti Medijų rėmimo fondo finansavimo trūkumą

Pernai gruodį priimtame valstybės biudžete MRF biudžetas sumažintas 555 tūkst. eurų, iki 9,9 mln. eurų.
Susitikime dėmesio taip pat skirta Vyriausybės ir ministerijų įsitraukimui į Europos Komisijos (EK) procesą, rengiant Lietuvai skirtą nuomonę dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) valdymo ir finansavimo modelio.
Pranešama, kad IŽA atstovai akcentavo, jog LRT misija turi būti aiškiau įvardinta, o finansavimo modelis – sutvarkytas.
„Esu dėkinga už išsakytas mintis ir idėjas tokiu svarbiu klausimu. Šiuo metu darbo grupė Seime dirba su projektu, kurį keleto savaičių bėgyje turi pateikti svarstyti, kad Seimo pavasario sesijos metu būtų priimti reikiami sprendimai“, – susitikime teigė I. Ruginienė.
Be kita ko, IŽA atstovai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl to, jog vis dažniau žiniasklaidos projektų atžvilgiu pradedamas taikyti de minimis kriterijus – įstatymų kišimasis į smulkmenas.
Reaguodama į susitikimo dalyvių pastebėjimą, kad toks kriterijaus taikymas apriboja žiniasklaidos galimybes dalyvauti konkursuose ir įgyvendinti svarbius projektus, I. Ruginienė tikino, jog Vyriausybė šiam klausimui skirs dėmesio.
Kaip rašė BNS, šiuo metu dėl LRT klausimo dirba darbo grupė, kuri buvo sudaryta po to, kai valdantiesiems Seime nepavyko skubos tvarka priimti savo parengtų pataisų, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas pareiškus jam nepasitikėjimą, kai nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba apkaltinus jį netinkamu funkcijų vykdymu.
Tokiu atveju nacionalinio transliuotojo vadovas pareigų netektų slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
Naujausi komentarai